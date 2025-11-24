La red social X, de Elon Musk, introdujo una nueva función en la que han descubierto el origen de muchas cuentas políticas y de altos perfiles manejadas desde el extranjero, muchas de ellas a favor y encontrada del movimiento de Donald Trump Make América Great Again (MAGA).

Las alarmas se han encendido luego de que en años anteriores han comprobado interferencia de granjas de bots de Rusia, China e Irán, no obstante, con la nueva función de X se ha descubierto que también operan desde África, Asia y Europa del Este.

¿Cómo usar la nueva herramienta de X para saber el origen de una cuenta?

La forma de saber desde donde es administrada una cuenta de X, red social de Elon Musk, es hacer clic en la fecha de unión del usuario y ahí abre un panel que muestra:

Fecha en la que se unió

Dónde se encuentra su cuenta

Si está verificada desde cuándo

Sistema operativo que usa el dispositivo donde se usa la app

Esta función se activó relativamente pronto y descubrió decenas de cuentas políticas de Estados Unidos que eran operadas fuera de ese país.

Cuentas a favor de MAGA operadas desde Tailandia, Nigeria, Bangladesh, Kenia y más

Por ejemplo, la cuenta MAGA NATION que tiene más de 392 mil seguidores fue rastreada y ubicada en Europa del Este; otra de ellas es Dark Maga qué tiene sede en Tailandia.

Maga Scope opera desde Nigeria, mientras que la cuenta de América First tiene su sede en Bangladesh.

Pero no solo las cuentas de MAGA tienen esta característica sino también de supuestas personas con perfil político como Ron Smith, la cual fue rastreada en Kenia.

Por el otro lado, como ejemplo de cuentas anti Donald Trump está Republicans Against Trump fue, la cual se descubrió que opera en Austria.

La situación no es nueva, en diversos reportes e investigaciones periodísticas se han identificado redes de propaganda de Rusia, China e Irán activas en X haciéndose pasar por estadounidenses.

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unudos, existen cuentas registradas por agentes vinculados al servicio de seguridad federal de Rusia y que prácticamente eran una granja de bots utilizadas para difundir información.