La Corte Suprema aprobó una medida impulsada por el presidente Donald Trump que permite revisar los registros de votantes para comprobar su ciudadanía.

Esto implica que quienes no tengan la ciudadanía estadounidense no podrán votar en las próximas elecciones legislativas, en las cuales se definirán 36 gubernaturas el 3 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el sistema de revisión es opcional y su uso dependerá de los mismos estados, lo que reduce el impacto de la victoria temporal de Donald Trump.

Donald Trump busca limitar el uso del voto electrónico en Estados Unidos (Internet / cortesía)

Estados decidirán si usan el sistema de Donald Trump para verificar ciudadanía de votantes

Desde principios de 2025, el Partido Republicano presentó la iniciativa de ley “SAVE America” en el Congreso para restringir el voto exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.

Más de un año después, la Corte Suprema avaló la iniciativa de Donald Trump y permite que la nueva restricción pueda usarse en los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

El sistema de revisión combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de personas, como:

Número A (A-Number), si existe

Número de I-94, cuando corresponde

Datos de visa o documento migratorio

Registros de naturalización o ciudadanía

Estatus migratorio

Sin embargo, el uso del programa de revisión SAVE por parte de los estados es opcional, lo que reduce el impacto del fallo en las elecciones de mitad de mandato.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Neil Hall / EFE / EFE)

Elecciones 2026 en Estados Unidos: ¿Qué se vota el 3 de noviembre?

La victoria temporal de Donald Trump llega en un momento oportuno para el mandatario, pues el 3 de noviembre se vota por:

435 escaños de la Cámara de Representantes

35 escaños del Senado (33 de la Clase II + 2 elecciones especiales)

36 gubernaturas estatales

Legislaturas estatales (según cada estado)

Cargos locales (condados, alcaldías, concejos, etc.)

Iniciativas y consultas ciudadanas (dependen de cada jurisdicción)

Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados. La lista incluye