La Corte Suprema aprobó una medida impulsada por el presidente Donald Trump que permite revisar los registros de votantes para comprobar su ciudadanía.
Esto implica que quienes no tengan la ciudadanía estadounidense no podrán votar en las próximas elecciones legislativas, en las cuales se definirán 36 gubernaturas el 3 de noviembre de 2026.
Sin embargo, el sistema de revisión es opcional y su uso dependerá de los mismos estados, lo que reduce el impacto de la victoria temporal de Donald Trump.
Estados decidirán si usan el sistema de Donald Trump para verificar ciudadanía de votantes
Desde principios de 2025, el Partido Republicano presentó la iniciativa de ley “SAVE America” en el Congreso para restringir el voto exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.
Más de un año después, la Corte Suprema avaló la iniciativa de Donald Trump y permite que la nueva restricción pueda usarse en los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
El sistema de revisión combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de personas, como:
- Número A (A-Number), si existe
- Número de I-94, cuando corresponde
- Datos de visa o documento migratorio
- Registros de naturalización o ciudadanía
- Estatus migratorio
Sin embargo, el uso del programa de revisión SAVE por parte de los estados es opcional, lo que reduce el impacto del fallo en las elecciones de mitad de mandato.
Elecciones 2026 en Estados Unidos: ¿Qué se vota el 3 de noviembre?
La victoria temporal de Donald Trump llega en un momento oportuno para el mandatario, pues el 3 de noviembre se vota por:
- 435 escaños de la Cámara de Representantes
- 35 escaños del Senado (33 de la Clase II + 2 elecciones especiales)
- 36 gubernaturas estatales
- Legislaturas estatales (según cada estado)
- Cargos locales (condados, alcaldías, concejos, etc.)
- Iniciativas y consultas ciudadanas (dependen de cada jurisdicción)
Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados. La lista incluye
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Florida
- Georgia
- Hawái
- Idaho
- Illinois
- Iowa
- Kansas
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nebraska
- Nevada
- Nuevo Hampshire
- Nuevo México
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Vermont
- Wisconsin
- Wyoming