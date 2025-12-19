¿Quién fue Lilia Alejandra García Andrade? Se trata de la entonces joven de 17 años que fue víctima de feminicidio en Ciudad Juárez durante el 2021.

Recientemente, la Corte IDH falló contra México y resolvió que el Estado es responsable del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade.

Corte IDH sobre el caso Lilia Alejandra García Andrade (@CorteIDH/X)

¿Quién fue Lilia Alejandra García Andrade?

Lilia Alejandra García Andrade se convirtió en un nombre emblemático para la justicia en México, pues su feminicidio ocurrido en el 2001 fue uno de los primeros casos ampliamente difundidos en medios nacionales.

Las investigaciones indican que la víctima fue vista por última vez el 14 de febrero de 2001, cuando salió de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero ya no regresó.

Tras la denuncia de desaparición presentada por su madre, las autoridades no realizaron una búsqueda inmediata ni efectiva y el 21 de febrero su cuerpo fue localizado en un terreno baldío.

Hasta la fecha, no existen responsables materiales identificados ni condenados por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, por lo que la Corte IDH responsabilizó internacionalmente al Estado mexicano.

Por las características del caso, se convirtió en referencia obligada para estudios sobre feminicidio y derechos humanos en América Latina, además de que es visto como un símbolo de impunidad y evidencia de fallas estructurales.

Lilia Alejandra García Andrade (Especial)

¿Qué edad tenía Lilia Alejandra García Andrade?

Lilia Alejandra García Andrade nació el 5 de noviembre de 1983; al momento de su feminicidio ocurrido en febrero de 2021, la joven tenía 17 años de edad.

¿Lilia Alejandra García Andrade estaba casada?

En los reportes de autoridades y organismos de derechos humanos, no se menciona que la joven Lilia Alejandra García Andrade tuviera una relación marital.

¿Cuántos hijos tuvo Lilia Alejandra García Andrade?

En el fallo que la Corte IDH emitió contra el estado mexicano, se especificó que Lilia Alejandra García Andrade tuvo 2 hijos.

Lilia Alejandra García Andrade (Especial)

¿Qué estudió Lilia Alejandra García Andrade?

No hay información pública sobre relacionada con la formación académica de Lilia Alejandra García Andrade.

¿En qué trabajó Lilia Alejandra García Andrade?

En lo que corresponde al tema de la experiencia laboral que desarrolló Lilia Alejandra García Andrade, solo se tiene conocimiento de que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez.

Corte IDH declara al estado mexicano culpable del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade

El 19 de diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a México en el caso de feminicido feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade.

El fallo señaló que México incumplió obligaciones internacionales, al no realizar búsqueda inmediata, investigar con negligencia y al tolerar actos de violencia contra Lilia Alejandra García Andrade y sus familiares.

“Corte IDH, encontró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos en el caso García Andrade y otros Vs. México, que versa sobre la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade” Corte IDH

La sentencia ordenó investigaciones diligentes, acto público de disculpa, fortalecimiento del Protocolo Alba, medidas de apoyo para hijos de víctimas y protección a defensoras de derechos humanos.

El fallo reafirmó la responsabilidad internacional de México por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, estableciendo obligaciones vinculantes para prevenir, sancionar y reparar violaciones graves contra mujeres.