Corea del Norte lanzó un misil balístico que recorrió más de 700 kilómetros desde Wonsan, lo que provocó que el gobierno de Japón emitiera una alerta el sábado 3 de octubre de 2026.

De acuerdo con reportes, el proyectil fue lanzado hacia el mar de las costas japonesas, en la zona conocida como mar del Este en las dos Coreas, como parte de un nuevo ensayo armamentístico.

Corea del Norte (Especial)

Misil de Corea del Norte activa alerta en Japón y Corea del Sur

Corea del Norte lanzó un misil con destino al mar alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado 3 de octubre, desde la zona de Wonsan, en la costa oriental de ese país.

Según reportes, el misil recorrió más de 700 kilómetros, de acuerdo con una actualización posterior de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, y fue detectado por Japón.

Por estos hechos, el ejército surcoreano afirmó que ha reforzado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos y que ya está compartiendo información sobre el episodio con Estados Unidos y Japón.

Asimismo, informó que convocó a una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad Nacional.

Corea del Norte (Especial)

Corea del Norte ha lanzado dos misiles en un lapso de dos semanas

El lanzamiento se produce dos semanas después de que Corea del Norte disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, el pasado 20 de septiembre.

Las tensiones entre las dos Coreas también aumentaron esta semana por la explosión de una mina en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la cual fue atribuida al Norte por parte del Sur.