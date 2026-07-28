La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) alertó sobre un problema en los asientos de 453 aviones Boeing 737 MAX registrados en el país, los cuales fueron instalados de manera incorrecta en sus rieles.

Según la directiva de aeronavegabilidad, esta falla podría provocar lesiones a los pasajeros en caso de un aterrizaje de emergencia.

La reparación de cada avión Boeing 737 MAX, que incluye hasta 69 conjuntos de asientos, requerirá casi tres días de trabajo continuo.

Boeing aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Casi 3 días por nave llevaría reparar problema con los asientos de cientos de aviones Boeing 737 MAX

Ante el problema con los asientos de cientos de aviones Boeing 737 MAX, la FAA detalló que la reparación para el reacomodo sería en 453 aviones registrados en los Estados Unidos.

Así como la FAA detalló que cada avión Boeing 737 MAX podría tener hasta 69 conjuntos de asientos de pasajeros montados sobre rieles de manera incorrecta, por lo que la reparación de este problema de cada conjunto requeriría una hora de trabajo.

Lo que se traduciría en casi 3 días de trabajo en horas corridas, ya que se necesitan 2 días y 21 horas para reparar los 69 conjuntos de asientos de cada avión Boeing 737 MAX.

Pese a la recomendación de la reparación de la FAA a los asientos de cientos de aviones Boeing 737 MAX con problemas en sus asientos, hasta ahora Boeing no se ha pronunciado.