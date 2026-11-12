El colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos que dejó un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 17 lesionadas, de acuerdo con el reporte del alcalde Zohran Kwame Mamdani, quien confirmó que las labores de rescate continuaron durante la noche del miércoles 11 de noviembre.

“Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado.” Zohran Kwame Mamdani, alcalde de Nueva York

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Zohran Mamdani expresó su pesar por las víctimas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que participan en las operaciones para localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros.

El alcalde Zohran Kwame Mamdani informa el número de heridos y muertos tras el colapso de un edificio en Brooklyn (@NYCMayor / X )

Colapso de edificio en Brooklyn: continúan las labores de rescate

Mamdani informó que entre las personas heridas ante el derrumbe del edificio en Brooklyn se encuentran tres bomberos, quienes también resultaron afectados durante la atención de la emergencia. Además, advirtió que los rescatistas han trabajado en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a quienes pudieran seguir atrapados.

El alcalde de Nueva York expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del colapso del edificio, así como a las personas lesionadas y a quienes enfrentan la pérdida de sus familiares.

El alcalde Zohran Kwame Mamdani informa el número de heridos y muertos tras el colapso de un edificio en Brooklyn (Yuki Iwamura / AP Photo / AP Photo/Yuki Iwamura)

Asimismo, pidió a los habitantes mantenerse alejados de la zona del derrumbe del edificio en Brooklyn mientras continúan las operaciones de rescate y solicitó tener presentes a los equipos de emergencia que arriesgan su vida en el lugar.

Para quienes no puedan comunicarse con algún familiar o conocido que posiblemente haya sido afectado por el colapso, Mamdani indicó que pueden llamar al 311, y ñas personas que se encuentren fuera de Nueva York pueden comunicarse al 212-639-9675.