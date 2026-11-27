Según informantes a Reuters revelaron que la nube principal de la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Cloud One fue hackeada por piratas informáticos.

Dicho hackeo a Cloud One, la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habría ocurrido hace aproximadamente un mes, durante los trabajos de actualización del sistema, lo que provocó interrupciones en su sistema.

Tras indagar buscar respuesta a dicho hackeo, en un comunicado a Reuters, la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que “no hace comentarios sobre la situación de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes ‌y sistemas específicos".

Asimismo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos aseguró que en su plataforma Cloud One “tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento”.

Hackeo de Cloud One, la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pone en riesgo aplicaciones militares

Ante el hackeo de Cloud One, la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según las declaraciones de los informantes, el ataque puso en riesgo aplicaciones militares y datos personales confidenciales.

Mientras que las migraciones de aplicaciones administrativas hacia Cloud One quedaron en pausa; además de que a algunos usuarios les revocaron sus derechos de administrador.

Asimismo, se dice que los piratas del hackeo a Cloud One, la plataforma de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, habrían revisado el estado operativo de aeronaves militares, así como el movimiento de repuesto.