La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sufrieron un hackeo este martes 24 de noviembre, que habría afectado su red de información pública o no clasificada de inteligencia.

De acuerdo con medios de comunicación, el ciberataque se vio en el sistema que las agencias usan para analizar sus fuentes abiertas de inteligencia, aunque se desconoce el alcance total.

Hasta el momento, la CIA no ha hecho comentarios sobre el hackeo, ni se ha señalado si otras agencias de inteligencia de Estados Unidos se han visto afectadas.

CIA sufre hackeo que expone información no clasificada de inteligencia (Foto: Saul Loeb / AFP)

CIA sufre hackeo que expone información no clasificada de inteligencia

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la ODNI registraron este martes 24 de noviembre una brecha en su sistema de seguridad que habría expuesto información no clasificada de inteligencia.

De acuerdo con el medio, el sistema de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, es decir, públicas como las redes sociales, fue el que habría sufrido este hackeo.

Aunque de momento la CIA no se ha pronunciado oficialmente, funcionarios estadounidenses relacionados con la agencia habrían confirmado la brecha en su red de información no clasificada.

La cual ya habría sido resuelta, aunque se desconoce el alcance de la exposición de información no clasificada, se ha descartado la filtración de datos delicados.

A su vez, la ODNI aseguró que el hackeo no interrumpió sus capacidades críticas referente a las agencias de inteligencia en Estados Unidos, ya que se había mencionado la probabilidad.

El hackeo a la CIA coincide con una serie de fallas tecnológicas, como en el sistema de tráfico aéreo de la FAA (Administración Federal de Aviación) aunque hasta el momento se descarta que estén relacionadas.