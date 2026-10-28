El choque entre dos trenes en Urda, Toledo, que ha provocado la muerte de 68 personas, también ha llevado a que Pedro Sánchez declare tres días de luto total en España.

Pedro Sánchez anteló que el accidente de hoy en Toledo y el de meses atrás en Adamuz, no tendrían causa en común, aunque aseguró no le corresponde a él determinar qué sucedió.

Pedro Sánchez declara luto total en España por tres días tras choque de trenes

Un accidente ferroviario ocurrió hoy cerca de Urda, Toledo en España, llevando a la muerte confirmada de 68 personas, y maniobras de Protección Civil en busca de rescatar a otras más.

Ante ello, Pedro Sánchez, presidente de España, agradeció a las comunidades de Urda, Los Yébenes y Toledo, por acercarse a rescatar a las personas que viajaban en el tren de alta velocidad cuando ocurrió el accidente.

Sumado a ello, Pedro Sánchez mencionó “toda España está de luto”, apuntando que habrá tres días de luto comenzando por el 29 de octubre y terminando el 31.

El presidente de España también subrayó que como las labores de rescate siguen, el objetivo es “encontrar el mayor número de personas vivas”, así como que los heridos reciban la atención médica y psicológica que requieran.

“La principal prioridad son las víctimas, son sus familiares, encontrar al mayor número de personas vivas” Pedro Sánchez, presidente de España.

Pedro Sánchez descarta que accidente en Toledo y Adamuz tenga el mismo origen

Aunque explicando que a él no le corresponde dar una versión pericial sobre el accidente de trenes de alta velocidad, Pedro Sánchez adelantó que haya pasado lo mismo en el accidente de Toledo y el de Adamuz.

Sin embargo, exhortó a que las autoridades pertinentes lo aclararán y podrán interés en que se dé a conocer los motivos verdaderos.

A las declaraciones de Pedro Sánchez se le sumó al reacción sobre el tren del rey Felipe VI, quien lamentó la situación vivida en España.