La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue invitada por el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, a la conferencia de prensa realizada en el marco del Foro Urban 20 2026.

Dentro del evento, Clara Brugada fue parte del intercambio de propuestas sobre el desarrollo de las metrópolis, al lado del mencionado Zohran Mamdani y delegados de otras naciones.

Clara Brugada y Zohran Mamdani hablaron de los desafíos de la agenda urbana

A través de sus redes sociales, Clara Brugada dio a conocer la invitación de Zohran Mamdani al Foro Urban 20 2026 en la ciudad de Nueva York.

En el marco de las actividades del evento, Clara Brugada y Zohran Mamdani, abordaron temas prioritarios orientados a mejorar la calidad de vida en las ciudades, al lado del resto de delegados que se dieron cita en el Foro.

Clara Brugada en el Foro Urban 20 (@ClaraBrugadaM)

Entre los debates centrales, se habló de la importancia de garantizar el acceso a vivienda digna y asequible a los ciudadanos, así como adoptar medidas urgentes ante el cambio climático.

De igual manera, se discutieron políticas de movilidad humana, la atención oportuna a comunidades migrantes, el abordaje de la crisis de los cuidados y las estrategias para erradicar las desigualdades urbanas.

Clara Brugada habló desde la experiencia de la CDMX en el Urban 20

La participación de la Ciudad de México en el Urban 20 responde a la buena relación que la Jefa de Gobierno tiene con Zohran Mamdani, con quien Clara Brugada mantiene una agenda enfocada en la cooperación bilateral y la mejora de los servicios públicos.

Durante el encuentro, Clara Brugada presentó las experiencias dentro de la CDMX en materia de vivienda social, gestión hídrica, protección del medio ambiente y recuperación del espacio público.

Además de difundir sus logros contra las desigualdades territoriales, entre muchas otras cosas que se trataron al lado del resto de delegados, quienes también hablaron desde su propio contexto.

Donde todos analizaron los modelos internacionales para aplicar soluciones innovadoras a desafíos locales.