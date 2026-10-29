El Metro de Madrid anunció la cancelación de las actividades especiales que realizaría con motivo del Halloween, luego del accidente ferroviario que dejó un saldo fatal de 68 muertos.

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que el Metro de Madrid informó que se decidió cancelar las actividades programadas como una muestra de respeto.

Se ha cancelado el evento de Halloween previsto para los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Metro de Madrid

Cabe destacar que antes de que ocurriera el accidente ferroviario que dejó 68 muertos, el organismo había organizado el evento especial de Halloween que llevaba por nombre Horror Experience.

Choque de dos trenes de alta velocidad deja decenas de muertos en Toledo, España (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Metro de Madrid cancela eventos de Halloween tras muertes en accidente ferroviario

La mañana del miércoles 28 de octubre de 2026 se registró un accidente ferroviario sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en una zona rural de los municipios de Urda y Los Yébenes, en Toledo.

En el choque se vieron involucrados un tren Iryo que transportaba 146 pasajeros que estaba detenido por una falla técnica, y un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que venía en el mismo sentido.

Derivado del accidente ferroviario, un total de 68 personas murieron, por lo que el Metro de Madrid informó que se cancelan las actividades que tenía previstas por Halloween.

En su publicación, el Metro de Madrid resaltó que suspendió los eventos especiales como una “muestra de respeto hacia las víctimas, sus familias” y todas las personas que resultaron afectadas.

En ese sentido, el organismo refirió que el evento que se había programado para realizarse durante cuatro días, del 29 de octubre al 1 de noviembre, ya no se efectuará.

Metro de Madrid cancela actividades de Halloween tras accidente ferroviario (@metro_madrid/X)

Metro de Madrid realizaría visitas especiales con motivo de Halloween

El Metro de Madrid había presentado Horror Experience, un evento inmersivo con motivo de Halloween en el que se contemplaban recorridos culturales y de entretenimiento.

De acuerdo con lo informado previo a que se registrara el accidente ferroviario, el evento especial con visitas guiadas de acceso gratuito se efectuaría en la estación museo de Chamberí.

De la misma forma, se adelantó que los recorridos teatralizados tenían una duración de 20 minutos e incluía la caracterización de actores como antiguos empleados de la estación que se inauguró en 1919.

Autoridades de la red subterránea informaron que en el evento temático se combinaría la divulgación histórica de la línea 1 con actividades dirigidas a un público mayor de 12 años.