El viernes 26 de diciembre, se registró un ataque en una fábrica de Japón, del que se reportó ocurrió dentro de una planta de producción de neumáticos en la ciudad de Yokohama.

Con respecto a los hechos, las autoridades han informado que se trató de una agresión cometida por un sujeto armado con un cuchillo, quien apuñaló a varias personas, dejando un saldo de 15 heridos.

Sujeto armado ataca a empleados de fábrica en Japón

La tarde del viernes 26 de diciembre, se perpetró un ataque dentro de una fábrica de Japón dedicada a la producción de neumáticos, donde trabajadores fueron sorprendidos por un hombre armado que ingresó repentinamente.

El sujeto portaba un cuchillo y recorrió varias áreas de la planta, agrediendo a empleados que se encontraban en sus puestos de trabajo, por lo que autoridades se movilizaron.

Ataque en fábrica en Japón (Euronews)

Sobre lo ocurrido, se informó que el incidente dejó un saldo de 15 heridos, algunos con lesiones graves, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente para brindar atención médica y trasladar a los afectados.

Los reportes refieren que en el ataque, el agresor también utilizó una sustancia química, que aparentemente roció en espacios cerrados, lo que provocó síntomas respiratorios y cutáneos en varias personas.

El agresor fue detenido por la policía local tras ser identificado portando una máscara de gas y el cuchillo del ataque, tras lo cual se aseguró la zona de la fábrica de Japón para investigación.

Autoridades atendieron ataque en fábrica de Japón; agresor fue detenido

Debido al ataque en la fábrica de Japón que dejó 15 heridos, la policía local acudió de inmediato al sitio tras recibir reportes de los hechos ataque y aseguraron el perímetro, evacuaron a los trabajadores y desplegaron unidades especiales.

En el lugar, bomberos y equipos de emergencia ingresaron a la planta industrial, corroboraron que se habían rociado sustancias químicas y realizaron labores de descontaminación en las áreas afectadas.

Ataque en fábrica de Japón (Euronews)

Por su parte, ambulancias trasladaron a los 15 heridos hasta hospitales cercanos, donde médicos clasificaron la gravedad de las lesiones, atendieron heridas y complicaciones respiratorias derivadas de la sustancia rociada.

El agresor fue detenido en la misma fábrica de Japón, se le confiscó el cuchillo y la máscara de gas, mientras autoridades iniciaron investigaciones preliminares revisando cámaras de seguridad y testimonios de empleados.

De momento no se ha agregado mayor información oficial alrededor de lo ocurrido, por lo que se desconoce cuál pudo ser el móvil detrás de la agresión en la planta de Yokohama.