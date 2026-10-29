El embajador estadounidense, Ronald Johnson cuestionó la cercanía que ha logrado mantener China con Estados Unidos al mantener operaciones comerciales en México.

Cuestiono su sinceridad al querer operar aquí, tan cerca de Estados Unidos, extrayendo recursos de México. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Durante su participación en el simposio del Milken Institute, acusó que firmas chinas tiene la intención de extraer recursos naturales de México para sus propios intereses comerciales y económicos.

De la misma forma, Ronald Johnson advirtió que el gobierno chino no tiene planes saludables para México, debido a que afirmó que le conviene que el país se mantenga sumido en caos e inestabilidad.

Ronald Johnson (Ronald Johnson vía X)

Ronald Johnson critica a China por cercanía operativa con Estados Unidos a través de México

En el marco de los constantes intercambios con China, el embajador de Estado Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que el gigante asiático está muy cerca del país.

Durante el acto celebrado el 28 de octubre, el funcionario diplomático señaló que China ha instalado empresas en la zona fronteriza de México, muy cerca de Estados Unidos.

Ante ello, Ronald Johnson destacó que todo parece indicar que el plan de la potencia asiática podría ser aprovechar la cercanía logística con el mercado estadounidense sin reciprocidad comercial.

Debido a lo anterior, urgió a blindar las cadenas de suministro de la región por medio de alianzas estrictas que permitan frenen la constante fuga de materias primas hacia China y Asia en general.

Para eso, destacó que se tienen canales abiertos de diálogo con la administración federal mexicana para alcanzar acuerdos bilaterales que fortalezcan la seguridad comercial compartida.

Asimismo, reafirmó que proteger las inversiones regionales consolidará una plataforma fronteriza altamente competitiva frente a la creciente expansión económica extranjera.

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Ronald Johson afirma que a China le conviene el caos en México

Al cuestionar a China por mantener una cercanía operativa con Estados Unidos, Ronald Johnson también criticó al gigante asiático por beneficiarse de forma ventajosa de México.

En torno al punto aseveró directamente que a China le beneficiaría y alegraría un escenario de caos e inseguridad en la franja fronteriza del sur estadounidense.

Así lo aseveró al señalar que el caos en México permitirá acciones que generen dependencia financiera y focos graves de inestabilidad cerca del territorio norteamericano.

Pro el panorama, reiteró su disposición de mantener una comunicación constante con la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar acuerdos bilaterales sin limitaciones previas.