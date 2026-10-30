La Embajada de China calificó como absurdas las declaraciones de Ronald Johnson, quien puso en duda la confiabilidad de las empresas y la actual relación del país asiático con México.
Instamos a los estadounidenses pertinentes a dejar de calumniar a China y dejar de dañar las relaciones sino-mexicanas. Resolver sus propios problemas y asumir sus debidas responsabilidades es la actitud que Estados Unidos debe adoptar hacia México.Embajada de China en México
En un comunicado, la representación diplomática defendió la confiabilidad de sus inversionistas y negó que a China le convenga un México “caótico e inseguro”, como aseguró Johnson.
China también devolvió las críticas a Washington al acusar que busca crear “un enemigo chino” para evadir su responsabilidad en la demanda de drogas y tráfico de armas que provocan violencia en México.
China defiende relación con México y acusa a Estados Unidos de la violencia de los cárteles
En respuesta a las críticas de funcionarios estadounidenses, la Embajada de China en México manifestó su rechazo a las acusaciones y reafirmó su respeto por la soberanía, la seguridad y el desarrollo del país.
Estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México.Embajada de China en México
La embajada agregó que es falso que “a China le encanta el caos”, acusando a Estados Unidos de contribuir a la violencia en México por su alta demanda de drogas y suministro de armas ilegales.
Las armas ilegales y el dinero de la droga que fluyen de Estados Unidos a México alimentan la violencia criminal, ponen en grave peligro la vida de los mexicanos y perjudican la paz social.Embajada de China en México
En ese contexto, China señaló a Estados Unidos de intentar crear un “enemigo chino” para evadir su responsabilidad en la violencia y el fortalecimiento de los cárteles.
La parte estadounidense evita tratar estos problemas y, peor aún, fabrica de la nada la supuesta “malicia china”. ¿Se preocupa EE. UU. realmente por México o solo quiere desviar la atención del público y elude sus propias responsabilidades?Embajada de China en México
Sobre las acusaciones a empresas chinas, señaló que es “absurdo” denigrar a las empresas asiáticas, mientras que al mismo tiempo buscan “desesperadamente negocios” de energía y gas natural.
¿Qué dijo Ronald Johnson sobre la relación de China y México?
Fue el 28 de octubre, durante un evento celebrado en México, cuando el embajador Ronald Johnson, y el subsecretario adjunto Ricardo Pita Macedo, criticaron la relación del país con China.
Ambos funcionarios insinuaron que a China le favorecería ver un México caótico e inseguro. Asimismo, hicieron alusión a las empresas chinas al acusarlas de “ser no confiables”.
A China le vendría bien que México fuera un lugar caótico e inseguro en la frontera sur de Estados Unidos, le vendría tan bien que está dispuesta a incentivar a empresas que, de hecho, les costarán dinero, con el fin de crear una dependencia y generar ese caos.Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México