La Embajada de China calificó como absurdas las declaraciones de Ronald Johnson, quien puso en duda la confiabilidad de las empresas y la actual relación del país asiático con México.

Instamos a los estadounidenses pertinentes a dejar de calumniar a China y dejar de dañar las relaciones sino-mexicanas. Resolver sus propios problemas y asumir sus debidas responsabilidades es la actitud que Estados Unidos debe adoptar hacia México. Embajada de China en México

En un comunicado, la representación diplomática defendió la confiabilidad de sus inversionistas y negó que a China le convenga un México “caótico e inseguro”, como aseguró Johnson.

China también devolvió las críticas a Washington al acusar que busca crear “un enemigo chino” para evadir su responsabilidad en la demanda de drogas y tráfico de armas que provocan violencia en México.

Embajada de China responde a Ronald Johnson

China defiende relación con México y acusa a Estados Unidos de la violencia de los cárteles

En respuesta a las críticas de funcionarios estadounidenses, la Embajada de China en México manifestó su rechazo a las acusaciones y reafirmó su respeto por la soberanía, la seguridad y el desarrollo del país.

Estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México. Embajada de China en México

La embajada agregó que es falso que “a China le encanta el caos”, acusando a Estados Unidos de contribuir a la violencia en México por su alta demanda de drogas y suministro de armas ilegales.

Las armas ilegales y el dinero de la droga que fluyen de Estados Unidos a México alimentan la violencia criminal, ponen en grave peligro la vida de los mexicanos y perjudican la paz social. Embajada de China en México

En ese contexto, China señaló a Estados Unidos de intentar crear un “enemigo chino” para evadir su responsabilidad en la violencia y el fortalecimiento de los cárteles.

La parte estadounidense evita tratar estos problemas y, peor aún, fabrica de la nada la supuesta “malicia china”. ¿Se preocupa EE. UU. realmente por México o solo quiere desviar la atención del público y elude sus propias responsabilidades? Embajada de China en México

Sobre las acusaciones a empresas chinas, señaló que es “absurdo” denigrar a las empresas asiáticas, mientras que al mismo tiempo buscan “desesperadamente negocios” de energía y gas natural.

Ronald Johnson cuestiona a China por operar en México “tan cerca de Estados Unidos” (Michelle Rojs/SDPnoticias)

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre la relación de China y México?

Fue el 28 de octubre, durante un evento celebrado en México, cuando el embajador Ronald Johnson, y el subsecretario adjunto Ricardo Pita Macedo, criticaron la relación del país con China.

Ambos funcionarios insinuaron que a China le favorecería ver un México caótico e inseguro. Asimismo, hicieron alusión a las empresas chinas al acusarlas de “ser no confiables”.