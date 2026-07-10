El Ministerio de Comercio de China informó el bloqueo en las exportaciones de helio; aunque no especificó motivos, crisis en Irán por guerra con Estados Unidos sería la causa.

La medida sería derivada de la escalada en la guerra entre Irán y Estados Unidos, debido a que China sólo produce el 15% del helio que producen.

El resto, debe importarse desde Qatar, por lo que economistas mencionan el bloqueo como protección de su suministro, ya que desde que inició la guerra, el helio ha escaseado.

China bloquea exportaciones de helio por guerra en Irán

Mediante un breve comunicado, el Ministerio de Comercio de China señaló un bloqueo temporal en la exportación de hielo con efecto inmediato.

China bloquea exportaciones de helio por guerra en Irán (AP / AP)

Aunque no dieron más detalles sobre la prohibición, señala que es de conformidad a la Ley de Comercio Exterior de la República Popular de China.

El economista francés Gary NG y sénior del banco Natixis, apunta que China estaría protegiendo su industria ante la escasez de helio que se mantiene por la guerra en Irán.

Esto debido a la fabricación de chips, que China busca reforzar, así como la autosuficiencia de su producción mientras Estados Unidos aumenta su ofensiva.

Por lo que la teoría fue secundada por el sénior de la consultora Tidalwave Solutions, Cameron Johnson, ya que el bloqueo en exportaciones sería un indicador de China.

Escasez de helio por guerra Irán vs Estados Unidos podría provocar efecto en cadena

Los especialistas mencionan que la decisión de China para bloquear exportaciones de helio muestran una falta del elemento para la fabricación de chips que desean.

Sin embargo, desde marzo se mencionó un efecto en cadena que podría provocar la falta de helio por la guerra entre Irán y Estados Unidos que sufrió una escalada reciente.

Los chips o semiconductores avanzados también podrían comenzar a escasear, lo que afectaría a los fabricantes, ya que el helio es indispensable para la transferencia de energía y calor.