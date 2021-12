Un cazador dispara más de 100 veces a ciclista tras confundirlo con un conejo en el monte. Los hechos ocurrieron en España.

La Policía Nacional de la ciudad de Alicante, investiga el caso de un cazador que, según afirma, disparó a un hombre por error .

Carmen Soriano, miembro del Gabinete Técnico de la Federacuón de Caza de la Comunidad Valenciana, explicó cómo fue la extraña confusión del cazador.

El ciclista se habría cruzado con la ruta de un grupo de cazadores en una “zona recreativa”.

El cazador y sus acompañantes estaban persiguiendo a un conejo cuando, justo en el primer disparo, el ciclista se metió en la trayectoria.

Luego de varios intentos, el cazador se percató de su confusión: no era un conejo, sino un ciclista que ahora estaba mal herido.

En entrevista con medios, el hombre agradeció no tener disparos que le dañen órganos vitales del cuerpo.

“Afortunadamente, no me han dañado ningún órgano vital, pero sí me limita la movilidad y podrían haber sido daños mucho más graves.”

José Miguel Torán. Víctima del cazador