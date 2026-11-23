El grupo de danza eslovaco Čarovné ostrohy generó controversia por realizar un video bailando en el santuario Nezu, en Tokio, Japón.

La grabación provocó la disculpa de la Embajada de Eslovaquia, luego de que se viralizara y fuera criticado en redes sociales por no respetar los espacios sagrados de otros países.

En dicho clip, los bailarines de Čarovné ostrohy realizan una coreografía en fila bajo el túnel que lleva al santuario sintoísta Otome Inari, que se ubica en el distrito de Bunkyo, para anunciar su presentación en Tokyo.

This is at the Fushimi Inari Shrine in Tokyo, sacred to Japanese people. These are members of the Slovakian dance group, Čarovné Ostrohy.



DISGUSTING. Imagine doing this in St. Peter's in Rome.



To our European brothers and sisters: Respect the cultures of other peoples!



Thanks… pic.twitter.com/0HWJHe2ZKg — Jared Taylor (@RealJarTaylor) November 19, 2026

Embajada de Eslovaquia pide disculpas por baile de Čarovné ostrohy en santuario de Japón

La polémica por baile de Čarovné ostrohy en santuario de Japón creció tanto que orilló a la Embajada de Eslovaquia en Tokió a pedir disculpas mediante un comunicado.

“La Embajada de la República Eslovaca en Japón pide sinceras disculpas por el malestar y el dolor causados ​​por el vídeo grabado en el recinto del santuario Nezu, en Tokio, por el grupo de danza eslovaco Čarovné ostrohy. Un santuario sintoísta es un lugar sagrado de oración y culto, no un escenario para realizar actuaciones o crear contenido para redes sociales." Embajada de Eslovaquia

En su mensaje la Embajada de Eslovaquia resaltó la admiración de su país por la cultura, historia, religión y templos sagrados del pueblo japonés.

Čarovné ostrohy: baile en santuario de Japón provoca disculpa de la Embajada de Eslovaquia (Captura de video)

Indicó que como institución ha animado a los turistas y visitantes eslovacos a “observar normas de etiqueta” durante su estancia en Japón.

Por lo que ante su controversia intensificará la labor de sensibilización para que cada visitante esté preparado para “mostrar el debido respeto.

Además, la Embajada de Eslovaquia señaló que pidió Čarovné ostrohy retirar el video y que no lo utilice nuevamente.

Incluso destacó que el grupo de danza es independiente y que “no forma parte de ninguna institución gubernamental eslovaca.”

Al fina de su comunicado, la Embajada de Eslovaquia valoró la amistad entre las dos naciones, resaltando que hará lo posible para garantizar que su relación siga basándose en el respeto mutuo.