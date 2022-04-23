Este sábado 23 de abril, autoridades marítimas de Japón dieron a conocer que un barco de turistas en el que viaja un grupo de 26 personas, se encuentra desaparecido.

De acuerdo con lo informado por la guardia costera de Japón, el barco turístico con 26 personas a bordo, desapareció desde hace más de 7 horas.

De la misma forma, en su reporte sobre la desaparición del barco turístico que lleva por nombre Kazu I, previo a desaparecer el vehículo marítimo emitió un pedido de socorro.

Barco de turistas Kazu I emitió una alerta donde reportó que la proa se inundó

Al dar a conocer la desaparición de un barco de turistas en sus zonas marítimas, la guardia costera de Japón indicaron que se está en la búsqueda de las 26 personas que viajaban a bordo.

En su reporte sobre lo ocurrido con el barco de turistas, Kazu I, las autoridades costeras de Japón señalaron que hasta el momento no se ha encontrado a ninguna de las personas que viajaba.

En cuanto al reporte que emitió el Kazu I antes de que se determinara que está desaparecido, la guardia costera de Japón refirió que emitió una llamada de emergencia a primera horas de la tarde de este 23 de abril.

De la misma forma, el barco de turistas indicó en su alerta emitida cerca de las 13 horas con 15 minutos, que la proa se había inundado y estaba empezando a hundirse.

El posible naufragio por el cual el barco de turistas se reporta como desaparecido, ocurrió frente a la costa occidental de la península de Shiretoko en la isla norteña de Hokkaido.

Desde entonces, refieren las autoridades costeras de Japón, exponen que se ha perdido contacto con el barco de turistas Kazu I.

Autoridades de Japón desplieguen operativo de búsqueda por desaparición de buque de turistas

Debido a lo ocurrido con la embarcación donde viajan 26 personas, las autoridades enviaron a la zona del posible naufragio un grupo conformado por 5 lanchas patrulleras y un par de helicópteros.

En cuanto a las 26 personas que viajaban en el barco de turistas, 24 de ellos se tratan eran pasajeros, siendo un par menores de edad, mientras que los otros 2 son el capitán y otro miembro del personal.

Medios locales señalan que el oleaje en la zona se encontraba revuelto, razón por la cual los barcos pesqueros determinaron recoger sus redes y volvieron a puerto alrededor del mediodía.

Incluso, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por mar revuelto y fuerte oleaje con olas de hasta 3 o 4 metros de altura en aguas del este de Hokkaido, donde se ubica la península de Shiretoko.