Dos turistas de Estados Unidos fueron detenidos en Japón tras irrumpir en el refugio de Punch en el zoológico por una broma para redes sociales.

Pese a que intentaron mentirle a la policía en Tokio, Japón, los turistas ya viven un proceso por acusaciones de obstrucción a la actividad comercial mediante la fuerza.

Irrumpen en el zoológico de Punch por una broma para redes sociales

La viralidad del macaco japonés Punch ha llevado a un incremento de turistas al zoológico de Ichikawa en Tokio, Japón. Pero también a arrestos por quiénes buscan crear contenido sin respetar al bebé mono.

Información dada por las redes sociales del zoológico, apuntan que el 16 de mayo de 2026 fue cuando se vivió el hecho con los dos turistas de Estados Unidos que irrumpieron la reserva de los monos.

Ante la presencia de estas personas, autoridades del zoológico los entregaron “a la policía”, lo que los llevó a trabajar en la verificación de los animales que protegen, así como a cerrar una dos áreas y cancelar un evento programado.

“Hemos cerrado parcialmente algunas áreas de observación y reforzamiento, y hoy continuaremos abiertos hasta las 16:30. Además, la sesión de saludo con Ichikawa Riman, programa en la plaza frente a la entrada, se cancela”. Zoológico de Ichikawa.

P

Zoológico explica qué pasó en la reserva de Punch. (@ichikawa_zoo)

Turistas no dañaron a Punch; el zoológico confirma que presentó cargos

Autoridades del zoológico en Japón sometieron a revisión tras la evasión que los turistas realizaron a la reserva donde Punch está habitando, pero aseguran no encontraron anomalías en los monos.

Pese a ello, informaron que la noche del 17 de mayo de 2026 presentaron cargos en la policía de Ichikawa. Además de que mantendrán vigilancia y tendrán otras medidas de seguridad.

El zoológico aseguró que aunque youtubers les han solicitado grabar en el refugio de los monos, han decidido dejar esto a la espera y en un análisis más exhaustivo.

Respecto a los turistas detenidos, una fuente anónima dijo a AFP que presentan cargos por obstrucción a la actividad comercial mediante la fuerza. Sin embargo, niegan las acusaciones.

Asimismo, se ha dicho que un hombre fue el que ingresó directamente al espacio de Punch con una cabeza gigante de broma, lo que hizo que los monos se alejaran del sujeto.

Esto mientras que la otra persona detenida grababa las actividades de la persona que ingresó a la reserva de Punch y el resto de los monos.