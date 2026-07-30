El Senado de Estados Unidos aprobó un cambio clave en materia de seguridad para el país, debido a que confirmó a Jay Clayton como el nuevo director de Inteligencia Nacional.

La nominación que fue promovida por el propio presidente Donald Trump, fue aprobada luego de recibir 51 votos a favor y solo 47 en contra.

Con ello, Jay Clayton asumirá la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, organismo clave en el gobierno de Estados Unidos debido a que coordina la labor de distintas agencias.

Jay Clayton (Especial)

Jay Clayton estará a cargo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Durante la sesión del miércoles 29 de julio, el Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional luego de recibir 51 votos a favor y 47 en contra.

Jay Clayton fue nominado por el presidente Donald Trump en busca de reemplazar a Bill Pulte en el cargo interino, luego de que Tulsi Gabbard dejó la oficina varias semanas atrás.

Los republicanos respaldaron unánimemente a Jay Clayton, mientras que los demócratas se opusieron en bloque al cuestionar su falta de experiencia en inteligencia y su cercanía con el mandatario.

Senado de Estados Unidos (Especial)

Cabe destacar que el funcionario es un abogado que cuenta con amplia trayectoria en Estados Unidos, presidió la Comisión de Bolsa y Valores entre 2017 y 2020 y luego fue fiscal federal en Nueva York.

La confirmación de Jay Clayton llegó luego de varias semanas de tensiones en el Capitolio, debido a que se recordaron las críticas en su contra ante su negativa a reconocer la victoria de Joe Biden en 2020.

Jay Clayton asumirá cargo clave en Estados Unidos

El cargo que asumirá Jay Clayton como titular de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es de vital importancia para la administración federal.

Desde el puesto tendrá la encomienda de coordinar el trabajo de 18 agencias de inteligencia entre las que destacan a CIA, la NSA y el FBI.

Jay Clayton deberá enfrentar la renovación de la Sección 702 de la Ley FISA, herramienta de vigilancia que expiró y que el gobierno busca reactivar para rastrear amenazas extranjeras.

La comunidad de inteligencia considera clave esa norma para la seguridad, pero defensores de la privacidad alertan sobre abusos y Jay Clayton deberá negociar con ambos bloques en el Congreso.