Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42”, exlíderes de Los Zetas y señalados como precursores del Cártel del Noreste (CDN), enfrentarían su juicio en Estados Unidos hasta 2028, luego de una audiencia celebrada este viernes 10 de julio de 2026 en la Corte de Distrito de Washington D. C.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Estados Unidos propuso iniciar el juicio en enero de 2028.

Sin embargo, la defensa solicitó más tiempo para preparar el caso y planteó que el proceso podría extenderse incluso hasta 2029, debido al enorme volumen de pruebas que debe revisar.

Juez perfila 2028 como fecha para el juicio de Z-40 y Z-42

Ante las posturas encontradas entre la Fiscalía y la defensa, el juez Trevor McFadden indicó que, por ahora, 2028 se mantiene como la fecha tentativa para el inicio del juicio contra los hermanos Treviño Morales.

La Fiscalía estadounidense propuso que las diligencias previas comiencen a partir de diciembre de 2026, con la presentación de mociones y la preparación del caso para que, en enero de 2028, un jurado escuche las pruebas, testimonios de testigos colaboradores y demás evidencias.

No obstante, la defensa argumentó que ese calendario resulta insuficiente debido a la magnitud del expediente.

Según explicó, el caso incluye casi cinco millones de archivos, 1.5 millones de grabaciones y evidencia recopilada por diversas divisiones de la DEA, lo que requiere un periodo considerable para su análisis.

Por ello, los abogados insistieron en que el juicio podría posponerse hasta 2029.

Tras escuchar ambas partes, el juez McFadden determinó mantener como referencia el año 2028, aunque fijó una nueva audiencia para el 10 de septiembre, fecha en la que continuarán las discusiones sobre el calendario procesal.

Defensa solicita reunirse por separado con Z-40 y Z-42

De acuerdo con un reporte de Milenio, al concluir la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 30 minutos, los abogados de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales solicitaron reunirse de manera privada con cada uno de sus clientes.

Los hermanos Treviño Morales enfrentan acusaciones por los delitos de:

Delincuencia organizada.

Tráfico de drogas.

Posesión de armas.

Lavado de dinero.

Ambos se declararon no culpables de los cargos que les imputa la justicia estadounidense y permanecen recluidos bajo confinamiento solitario en prisiones separadas mientras continúa el proceso judicial.