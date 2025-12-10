La primera dama de Francia, Brigitte Macron, enfrenta diversas críticas tras lanzar insultos en contra de manifestantes feministas.

Esto previo a la presentación del comediante Ary Abittan, quien fue acusado de violación en 2021, pero que en enero de 2025 el caso fue sobreseído por las autoridades.

Brigitte Macron recibe críticas tras comentarios misóginos contra manifestantes feministas

Fue el domingo 7 de diciembre cuando Brigitte Macron, en compañía de su hija Tiphaine Auzière, asistió al espectáculo del comediante Ary Abittan.

Previamente, el sábado 6 de diciembre, el show que Ary Abittan realizó en la sala Folies Bergère de París fue interrumpido por manifestantes feministas, quienes gritaban "Abittan violador" y portaban mascaras con el rostro del comediante.

Ante esto, previo al show del día domingo, Brigitte Macron se encontró con Ary Abittan en los bastidores del recinto, en donde le preguntó a este cuál era su sentir antes de salir al escenario.

El comediante le respondió que se encontraba con algo de “miedo”, a lo que la primera dama de Francia le sugirió que estuviera tranquilo, pues entre risas le aseguró que “si hay alguna perra sucia, la sacaremos”.

Esta respuesta de Brigitte Macron no pasó desapercibida, generando diversas respuestas como la dicha por la actriz francesa Judith Godrèche, quien mediante sus redes sociales manifestó “yo soy una perra sucia y apoyo a todas las demás”.

Briggite Macron (Briggite Macron / Tomada de Facebook)

Asimismo, el colectivo feminista “Nous Toutes” compartió el video de Brigitte Macron y Ary Abittan, señalando que una primera dama no debería pronunciarse de esa manera.

Por su parte, el entorno de la también esposa del presidente Emmanuel Macrón rechazó los señalamientos, asegurando que lo dicho por ella solo estaba dirigido al “entorno radical” de los movimientos feministas.