En respuesta a los recientes ataques que Javier Milei lanzó en contra de Lula da Silva, el gobierno de Brasil tomó la decisión de reducir las relaciones diplomáticas con Argentina.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil por medio de un comunicado en el que se detalla que la decisión implica que no va a reponer a su embajador en la ciudad de Buenos Aires.

Cabe destacar que la determinación que tomó el gobierno brasileño surge luego de que el presidente Javier Milei lanzó nuevos ataques en contra de su homólogo Lula da Silva.

Lula da Silva (Eraldo Peres / AP Photo/Eraldo Peres)

Brasil rebaja nivel de sus relaciones diplomáticas con Argentina

La noche del martes 4 de agosto de 2026, el gobierno de Brasil informó que decidió rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas que mantiene con su contraparte argentina.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que el embajador que estaba en funciones y despachaba en la ciudad de Buenos Aires, Julio Bitelli, no va a regresar a Argentina.

En ese sentido, el organismo diplomático refirió que la relación entre ambos países se reducirá a la designación de un encargado de negocios que hasta el momento no ha sido elegido.

Incluso, trascendió que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por el ministerio para ser informado de la determinación de rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad diplomática o funcionario del gobierno de Argentina, se ha pronunciado con respecto a la decisión tomada por las autoridades brasileñas.

Ataques de Javier Milei elevaron tensión diplomática entre Brasil y Argentina

A pesar de que en el comunicado el organismo diplomático de Brasil no explica la razón que lleva a rebajar el nivel de las relaciones con Argentina, trasciende que el culpable sería Javier Milei.

Lo anterior debido a que previo al anuncio de acortar las relaciones a la designación de un encargado de negocios, surgió tras los más recientes ataques que Javier Milei lanzó contra Lula da Silva.

Javier Milei (Natacha Pisarenko / AP)

El domingo 2 de agosto, el presidente argentino ofreció una entrevista con el diario argentino La Nación, durante la cual insistió en tildar a su homólogo brasileño de “ladrón” y “corrupto”.

Debido a los ataques, Luis Inácio Lula da Silva respondió al señalar que los dichos del argentino no pueden ser vistos más que como “disparates” y se refirió a él como “tipo” y “cosa”.