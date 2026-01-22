El presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció a Claudia Sheinbaum por la ayuda que mandó desde México ante los incendios que se registraron al sur del país.

“¡Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦Claudia Sheinbaum” Gabriel Boric, presidente de Chile

Gabriel Boric anuncia la llegada de la ayuda de México enviada por Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció la ayuda enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con 145 brigadistas mexicanos.

En la imagen publicada por Gabriel Boric junto a su mensaje de agradecimiento a Claudia Sheinbaum, puede verse a bomberos con banderas chilenas y mexicanas y uniformados en amarillo frente a un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

Gabriel Boric agradece la ayuda enviada por Claudia Sheinbaum (@GabrielBoric / X)

Asimismo, la cuenta oficial del Gobierno de Chile, publicó un video agradeciendo a México tras la llegada de los 145 brigadistas mexicanos con más de 360 kg de equipo contra incendios, quienes aterrizaron en la ciudad chilena de Concepción.

Los brigadistas mexicanos ellos serán fundamentales para combatir incendios forestales en el centro y sur de Chile, los cuales han causado al menos 21 muertes desde hace una semana.

Estos incendios comenzaron desde mediados de este mes de enero y han afectado más de 61 mil hectáreas en regiones de Chile como Biobío y Ñuble.

La ayuda enviada por México ante los más de 50 incendios registrados en Chile, se suma a los ya mandados por Estados Unidos, Argentina y Colombia.