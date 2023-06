¿Bam Margera volvió a desaparecer? El skater y participante del programa de MTV, Jackass, podría haber desaparecido de nuevo, esto es lo que sabemos.

Bam Margera es un reconocido skater que participó en diversos programas , sin embargo, destacó en Jackass, en donde realizaba retos que se definían como desmedidos, esto a finales de los 90.

Sin embargo, actualmente Bam Margera se enfrenta a una crisis que no consigue superar, con sustancias nocivas incluidas, como drogas y alcohol, por lo mismo se encuentra en rehabilitación.

¿Bam Margera volvió a desaparecer? Esto es lo que sabemos

El skater de Jackass, Bam Margera, volvió a desaparecer este fin de semana, tal como informó medio estadounidense, después de que sucedió el pasado abril.

Reportes policiales indican que Bam Margera volvió a desaparecer en Los Ángeles, California, hecho mencionado por su hermano, quien preguntó si alguien lo había visto en el área.

Se indicó también que Bam Margera fue localizado el domingo por la tarde por los agentes policiales después de que rastrearan su teléfono; también indicaron que el comportamiento del skater era errático.

Después de que lo localizaran, Bam Margera fue detenido en una institución psiquiátrica, de manera involuntaria, en donde permanecería hasta 72 horas, aunque se desconoce si llevará un tratamiento en el centro, mismo que lo pudiera mantener en el lugar más tiempo.

La detención de Bam Margera es conocida como 5150 por ser la sección del artículo 1 del Código de Bienestar e Instituciones de California.

Se hace mención de que el abogado del skater (Peter Thompson) negó que estuviera desaparecido, Bam Margera sólo viajó a Los Ángeles para tratar de ver a su hijo, pero no se ha pronunciado sobre la detención del participante de Jackass.

Bam Margera, skater de Jackass podría haber vuelto a desaparecer, esto es lo que sabemos (Bam Margera vía Instagram)

Bam Margera sentenció que se mataría con crack si continuaba sin ver a su hijo

La noticia de la desaparición y detención de Bam Margera se da después de que el skater de Jackass pronunciara en vídeo que se mataría fumando crack debido a que no ha logrado ver a su hijo.

Bram Margera culpó a su ex esposa no solamente de no permitirle ver a su hijo desde marzo, sino también de tenerlo sumido en las drogas y el alcohol.

Se hace mención de que la semana anterior, su ex esposa pidió la custodia física y legal del hijo que tienen en común, pidiendo una manutención de 15 mil dólares mensuales.