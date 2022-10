A través de TikTok se viralizó una agresión de un policía de la CDMX hacía un skater. En la historia se observa como un grupo de danza prehispánica terminó por ayudarlo.

El skater @richieskato se encontraba patinando cerca del Parque Hundido cuando fue interceptado por un policía, quien le reclamó y le dijo “Aviéntamela”. De inmediato el elemento de seguridad de CDMX se abalanzó contra el joven.

Fue ahí cuando cuando el policía intento remitirlo hacía el ministerio público y le dijo “Ahorita te voy a presentar” y lo agarro fuertemente del brazo.

El skater se tiró al piso de y de inmediato un transeúnte junto a un grupo de danza prehispánica acudieron al auxilio. Finalmente el policía reclamó porque lo habían grabado y se retiró de la zona sin mediar más palabras.

¿Cómo contestaron las autoridades de la CDMX?

La denuncia grabada en TikTok llegó a las de 3 millones de visualizaciones y se compartió en diversas redes sociales.

Fue así que una usuario llamado @pcseguridad etiquetó al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acerca de la situación del skater.

De inmediato las autoridades tomaron nota acerca del problema y se dijo que que ya se tiene identificado al elemento de la Policía Auxiliar que aparece en el video.

Además, se mencionó que ya se inició una carpeta de investigación correspondiente con la agresión del skater. Sin embargo, el público en redes sociales ha reclamado y han dicho que las autoridades no harán nada.

SSC CDMX Twitter (Captura de pantalla)

¿Qué dice los usuarios sobre la agresión del skater?

Los usuarios en las redes sociales han mostrado una actitud en contra de la policía y en TikTok se levantó la voz en contra de las autoridades de la CDMX.

“La policía NO me cuida”, “#elskatenoesvandalismo”, “Que coraje me dio la verdad, en México nos dan miedo los policías”, “Concheros, skaters, señoras y mamados justicieros. 🥰 Amo todo aquí”, se lee en comentarios.

Por otro lado en Twitter hubo diversas quejas hacía las autoridades locales de la CDMX. Además se burlaron con memes de la policía.

“Lamentable que sus elementos no estén capacitados para este tipo de situaciones, solo saben extorsionar y abusar”, “Con el pueblo muy chingones, con el narco cobardones”, escribieron en los comentarios de Twitter.