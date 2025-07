Benito Antonio Martínez, el cantante y compositor puertorriqueño conocido como Bad Bunny o El Conejo Malo, se burló de Donald Trump con el video de NUEVAYoL en Youtube, lanzado en pleno Día de la Independencia de Estados Unidos.

El video de NUEVAYoL fue publicado hoy viernes 4 de julio, en el marco del Día de la Independencia de Estados Unidos, y el cantante de 31 años aprovechó para burlarse del presidente Donald Trump.

La burla hacia Donald Trump fue en razón de su discurso antimigrante y las políticas endurecedoras para deportar y detener a los migrantes en Estados Unidos.

NUEVAYoL es la primera canción del más reciente álbum de Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, lanzado el 5 de enero de 2025; no obstante, el video oficial en YouTube no salió hasta hoy 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Bad Bunny, quien ha tenido una fuerte crítica hacia la postura de Donald Trump contra los migrantes, plasmó su descontento en el video de NUEVAYoL en YouTube, con una burla hacia el presidente de Estados Unidos.

El puertorriqueño agregó un pequeño fragmento no incluido en el audio original de la canción, que corresponde a un mensaje de Donald Trump creado con inteligencia artificial en donde se disculpa con los migrantes por la opresión y persecución contra ellos.

Cuatro migrantes, incluido Bad Bunny, se encuentran sentados alrededor de un radio antiguo en el que escuchan el mensaje de Donald Trump donde pide disculpas, reconoce que cometió un error, que Estados Unidos no sería nada sin los migrantes y que comprende que el término América es hacia todo el continente.

“I made a mistake, I want to apologize to the immigrants in America, I mean in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants, this country is nothing without mexicans, dominicans, puerto-ricans, colombians, venezuelans…”

Donald Trump en video de NUEVAYoL