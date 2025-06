A unos días de la celebración por el 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer un mensaje sobre la frontera con México.

Ayer jueves 26 de junio, en un mensaje en redes sociales, el titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó que “como alguien que ha servido por más de 50 años", dijo sentir un profundo honor al representar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En tal sentido, el embajador informó sobre una reunión con “amigos” y socios estratégicos de la relación México-Estados Unidos para reafirmar el compromiso de “hacer que nuestros países sean más fuertes, más seguros y más prósperos”.

En torno a la reunión con socios estratégicos de México sobre la que informó la Embajada de Estados Unidos, Ronald Johnson precisó que este encuentro se dio con participantes de los sectores público y privado respecto a la seguridad fronteriza de ambos países.

Al respecto, el embajador reafirmó su compromiso para combatir el flujo de fentanilo, en colaboración con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum:

“Por ello, los hemos clasificado como organizaciones terroristas extranjeras. La justicia debe y va a prevalecer”, declaró el representante de la administración de Donald Trump en la reunión.

Considerando esto, Ronald Johnson se refirió al tema de los migrantes, situación que el gobierno de Donald Trump combate en Estados Unidos con deportaciones masivas y el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones:

Finalmente, el embajador afirmó que la reunión se dio en un marco de celebración por el 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos:

“Esta celebración es también un homenaje a los valores que simboliza nuestra bandera. Una bandera que ondea no solo sobre edificios, sino en el corazón de quienes creen en la libertad. Como lo recordará Vann Morris, uno de nuestros artistas esta noche, el Saludo de 21 Cañonazos no es solo una ceremonia: representa el sacrificio, el legado y el compromiso con algo más grande que uno mismo”.

Cabe señalar que el anuncio de la Embajada se dio en un marco de tensiones entre México y Estados Unidos, ya que el Gobierno de este último país informó sobre la investigación de 3 instituciones financieras mexicanas por supuesto lavado de dinero para los cárteles de la droga, pero no se presentaron pruebas al respecto.

En su conferencia mañanera del 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones a las que se señaló de ser “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

“No hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”.

Claudia Sheinbaum