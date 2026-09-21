Elvis Crespo reveló que Bad Bunny rechazó una propuesta de colaboración musical, aunque aseguró que no tomó la decisión del cantante como algo personal.

Durante el podcast De Frente con Dimeloking, Elvis Crespo explicó que comprende la carga de trabajo del “Conejo Malo” y prefiere continuar buscando otras alternativas.

El intérprete de merengue también señaló que mantiene respeto y admiración por Bad Bunny, mientras considera a Rosalía una opción para una futura colaboración.

Bad Bunny, cantante. (Andre Penner/AP / AP Photo/Andre Penner)

Elvis Crespo busca colaborar con artistas jóvenes de la industria

Crespo contó que informó a su disquera que Bad Bunny tiene mucho trabajo y pidió no presionarlo, después de recibir una respuesta negativa.

El cantante explicó que sus años dentro de la industria musical le han permitido entender que una colaboración depende de distintos factores y circunstancias.

En ese sentido, Crespo aseguró que prefiere concentrarse en encontrar soluciones y buscar otros caminos cuando una propuesta no obtiene la respuesta esperada.

Elvis Crespo (@elviscrespolive)

El merenguero descartó sentirse deprimido por la negativa y afirmó que continúa enfocado en trabajar y cumplir los objetivos que establece para su carrera.

Entre sus alternativas aparece Rosalía, artista de una generación más reciente con quien Crespo considera que podría desarrollar una colaboración atractiva para el público.

El intérprete también ha buscado acercamientos con artistas como Beéle y Quevedo, con la intención de conectar su trayectoria con propuestas musicales contemporáneas.

Para Crespo, una colaboración no depende únicamente de reunir nombres reconocidos, sino de encontrar una conexión artística capaz de acercar diferentes públicos mediante la música.