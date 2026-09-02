Residente inició el rodaje de PORTO RICO, la ópera prima cinematográfica del cantante y la cual tiene como protagonista a Bad Bunny.

René Pérez confirmó en febrero de 2026 que dirigiría PORTO RICO, una historia escrita por él y la cual tendrá en su elenco a Viggo Mortensen y Javier Bardem.

Inicia el rodaje de PORTO RICO, la primera película de Residente con Bad Bunny

Residente reveló a través de una historia de Instagram que iniciaron las grabaciones de PORTO RICO, bajo la dirección fotográfica de Anthony Dod Matle y la pruducción ejecutiva de Alejandro González Iñárritu.

El cantante publicó la foto de una claqueta mientras grababa la escena 39 y tenía escrito su nombre como director, así como el de Anthony Dod Mantle.

PORTO RICO será una historia estilo western caribeño, el cual está inspirado en hechos reales de la historia colonial de Puerto Rico.

Residente confirma el inicio de grabaciones de PORTO RICO (Instagram/@residente )

La trama se sitúa en el siglo XIX y cuenta la historia de José Maldonado Román, conocido como ‘Aguila Blanca’, interpretado por Bad Bunny.

El personaje de Bad Bunny será líder una banda de exconvictos que buscarán combatir el contra el colonialismo que invade Puerto Rico.

Residente escribió en Instagram en febrero de 2026, que desde hace mucho tiempo deseaba dirigir este proyecto, el cual considera uno de los más ambiciosos de su carrera.

PORTO RICO marca el debut de Residente y Bad Bunny

Residente es conocido por su extensa carrera musical, pero decidió apostar por PORTO RICO, quien cuenta con figuras de renombre en el cine como Javier Bardem y Alejandro González Iñárritu.

Además, será el primer protagónico de Benito Antonio Martínez, Bad Bunny; anteriormente el cantante ha participado en películas con papeles secundarios.

René Pérez mencionó que su historia está asesorada por historiadores expertos en historia de Puerto Rico.

Residente dedica su película a los cineastas puertorriqueños que han luchado por mostrar su arte a lo largo de la historia.

Residente y Bad Bunny (Instagram/@residente )

PORTO RICO no tiene fecha de estreno, por lo que podría llegar a cines dentro de unos años.