El santuario de la Virgen María en Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina fue vandalizado durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio, informó El Vaticano.

De acuerdo con el reporte, una persona entró al santuario y roció un líquido inflamable para provocar un incendio, además de escribir grafitis ofensivos en la parroquia.

En este sentido, El Vaticano llamó a la oración perdón y ayuno por el incendio que afectó a una estatua de la Virgen María.

Incendian y grafitean santuario de la Virgen María en Medjugorje

El Vaticano denunció “un grave acto de vandalismo” ocurrido en el santuario de la Virgen María en Medjugorje, un punto de peregrinaje católico no oficial ubicado en Bosnia y Herzegovina desde 1981, cuando se habría aparecido la Virgen María en la Colina de las Apariciones.

De acuerdo con la denuncia, una persona que aún no ha sido identificada, vertió un líquido inflamable en el altar exterior de la parroquia de Santiago, lo que provocó un incendio que dejó graves daños.

Han profanado los dos lugares más sagrados en Medjugorje, quemado el Altar exterior de la parroquia y vandalizado la imagen de la Virgen en el Monte de las Apariciones.



No hay mayor prueba de que la Virgen lleva muchas almas a Jesús, al Cielo, que el hecho de que el maligno se… pic.twitter.com/yyDjNQFmD8 — Irene González (@irene_freedom) July 28, 2026

Asimismo, señaló que la persona que vandalizó el santuario escribió grafitis ofensivos, lo que provocó daños en la estatua de la Virgen María de la parroquia.

Ante este acto de vandalismo en el santuario de la Virgen María, se llamó a mantener la oración, el perdón y el ayuno por los daños en el altar y agradeció a quienes trabajan para limpiar el espacio para asegurar que “siga siendo un lugar de encuentro con Dios”.

Además, la oficina parroquial invitó a orar por la paz en los corazones de todos, porque “Nuestra Señora nos llama constantemente a ser portadores de paz”.

Inicia limpieza del santuario de la Virgen María en Medjugorje

Por otra parte, la oficina parroquial de Medjugorje anunció que, tras el ataque de vandalizmo, se inició de inmediato con las labores de limpieza y reparación.

Asimismo, señaló que se espera que todas las áreas estén listas para la oración en poco tiempo.

Cabe señalar que, a pesar del incendio y los grafitis en el santuario, la parroquia permanece abierta a todos los peregrinos.