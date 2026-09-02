El rostro del presidente Donald Trump ya forma parte de una moneda conmemorativa, emitida por la Casa de la Moneda, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Tras varios intentos, Donald Trump logró poner su imagen en el dinero de Estados Unidos y, en esta ocasión, lo hizo en una moneda de un dólar, que comenzó a venderse este miércoles 2 de septiembre.

Donald Trump logra poner su rostro en moneda conmemorativa de Estados Unidos

El anverso de la moneda muestra un retrato de Donald Trump con expresión seria. Alrededor de su imagen aparecen las palabras “LIBERTY”, el lema “IN GOD WE TRUST” y las fechas 1776-2026.

En el reverso aparece el águila calva, uno de los principales símbolos nacionales de Estados Unidos. La imagen incluye elementos del Gran Sello estadounidense, como la rama de olivo y las flechas.

Así se ve la moneda conmemorativa de Donald Trump (AP staff / AP Photo/AP staff)

Aunque la moneda tiene una apariencia dorada, no está fabricada de oro. La pieza está elaborada con una aleación de cobre, zinc, manganeso y níquel; pesa aproximadamente 8.1 gramos.

Desde octubre de 2025, Brandon Beach, titular de la Tesorería de Estados Unidos, confirmó que la Casa de la Moneda ya tenía contemplado una moneda conmemorativa con la imagen de Donald Trump.

La pieza comenzó a venderse este miércoles y tiene un valor nominal de un dólar. Sin embargo, la Casa de la Moneda la comercializa principalmente para coleccionistas en presentaciones especiales:

Rollo de 25 monedas a 61 dólares

Bolsa de 100 monedas a 154.50 dólares