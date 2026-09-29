La policía de California reportó el asesinato de Jonathan McKinsey, desarrollador de videojuegos y ejecutivo de The New York Times, ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en un complejo deportivo de Dublin.

Autoridades confirmaron la detención de sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, de 76 años, señalados por testigos como responsables del ataque armado.

La Fiscalía del Condado de Alameda informó que ambos enfrentarán cargos penales, mientras que las investigaciones continúan abiertas.

Jonathan McKinsey estaba en proceso de divorcio de Candice Jang y bajo investigación por abuso infantil.

Jonathan McKinsey (Linkedin)

Suegros de Jonathan McKinsey son sospechosos de asesinar al ejecutivo de The New York Times

De acuerdo con el reporte policíaco, Jonathan McKinsey de The New York Times, fue asesinado a tiros la tarde del sábado en el estacionamiento de un complejo deportivo en la ciudad de Dublin, California.

Las autoridades respondieron de manera inmediata al asesinato de Jonathan McKinsey, y procedieron al arresto de Shouyong Zhang y Shili Chen, suegros del ejecutivo de The New York Times.

La pareja de 76 años se encontraba cerca del lugar de los hechos y fue señalada por testigos como responsable de la muerte usando un arma de fuego.

La Fiscalía del Condado de Alameda, señaló que ambos detenidos fueron citados para la lectura oficial de sus cargos penales.

Mientras que la Policía de Dublin indicó que las investigaciones sobre el caso continúan abiertas, señalando que por el momento no se ha revelado un móvil oficial sobre el tiroteo.

Jonathan McKinsey (Facebook)

Jonathan McKinsey estaba en medio de una investigación por abuso infantil y un divorcio

Al momento de su muerte, Jonathan McKinsey estaba en medio del proceso de divorcio de su pareja Candice Jang, además de ser investigado por abuso infantil.

Según documentos legales, Jonathan McKinsey fue acusado en 2023 por su en ese entonces esposa Candice Jang, de golpear y poner en peligro a sus tres hijos.

Aunque él se declaró no culpable, reconoció que le había dado una cachetada a uno y puesto en una situación riesgosa a otro, por lo que tenía una audiencia programada.

En octubre de 2025, Candice Jang obtuvo una orden de alejamiento tras el arresto de McKinsey por abuso infantil como delito menor en otro caso.

Jonathan McKinsey respondió a lo anterior solicitando una orden por violencia doméstica en contra de ella, además de pedir más tiempo con sus hijos, pues lo limitaron a solo dos horas a la semana.

Además presentó alegatos en diciembre de 2025 en contra de su esposa y suegros por agresiones e insultos contra la comunidad LGBT, siendo él transgénero.