El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este lunes 6 de enero de 2025 una grave acusación contra el gobierno de Argentina.

Y es que Nicolás Maduro reveló este día que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, habría sufrido un intento de atentado, aunque no presentó pruebas de esta situación.

Esto tuvo lugar durante una reunión que sostuvo Nicolás Maduro con su gabinete y funcionarios de alto rango de su gobierno, la cual fue transmitida a través de la televisora del estado VTV.

Nicolás Maduro lanza grave acusación contra Argentina; intento de atentado contra Delcy Rodríguez

En un encuentro con integrantes de su gabinete y altos funcionarios de su gobierno, Nicolás Maduro acusó al gobierno de Argentina de estar detrás de supuestos planes violentos para acabar con la paz en Venezuela.

De acuerdo con el mandatario sudamericano, Delcy Rodríguez fue víctima de un intento de atentado en su contra que habría sido organizado por Argentina.

De manera puntual Nicolás Maduro señaló a Nahuel Gallo, gendarme argentino, de estar involucrado en el supuesto atentado contra Delcy Rodríguez.

Esto debido a que recordó que este funcionario fue detenido por autoridades de Venezuela cuando intentó ingresar a este país en diciembre de 2024, alegando que visitaba el país para poder ver a su esposa y a su hijo.

No obstante, Nicolás Maduro afirmó que es falso que Nahuel Gallo pretendía ingresar a Venezuela para ver a su familia o “a una novia o amante”.

Pese a las fuertes acusaciones el presidente de Venezuela no aportó pruebas del intento de atentado contra Delcy Rodríguez, reiterando a su gabinete que la seguridad nacional se encontraría en riesgo.

Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, aseguró que fueron detenidos al menos 125 personas que estarían vinculados al atentado contra Delcy Rodríguez.

Cabello detalló que los 125 hombres detenidos proceden de al menos 25 nacionalidades diferentes, incluida Venezuela, y a quienes acusó de ser “mercenarios” con intenciones de atacar a funcionarios de este país.

Por ello apuntó que los detenidos ya fueron trasladados a una prisión, en donde están siendo procesados por delitos contra la nación, acusando que son responsables de “actos terroristas”.

Nicolás Maduro (Ariana Cubillos / AP)

Argentina responde a acusaciones de Nicolás Maduro

Luego de las acusaciones de Nicolás Maduro, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, le respondió al presidente de Venezuela a través de redes sociales.

Durante un mensaje emitido la noche de este lunes, Bullrich se lanzó contra Nicolás Maduro, aseverando que estas falsas acusaciones serían un acto desesperado del venezolano.

Esto debido a que acusó que el gobierno de Maduro estaría llegando a su fin, por lo que reiteró que este “complot ridículo” no salvaría al venezolano.

Patricia Bullrich indicó que Argentina “no va a tolerar más este atropello”, asegurando que todo se trata de un delirio que tendría Nicolás Maduro.

Adicional, la ministra de Seguridad de Argentina exigió la liberación de Nahuel Gallo, detenido por autoridades argentinas desde el mes de diciembre 2024.