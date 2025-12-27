Un artículo de The Wall Street Journal señaló que los aranceles del presidente Donald Trump beneficiaron a México, pues impulsaron las exportaciones nacionales a Estados Unidos.

Pese a que se esperaba que los aranceles de Trump fueran un “golpe devastador” para los países, los productos mexicanos lograron reemplazar a los chinos, que tienen una tarifa mayor.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Alex Brandon / AP)

México sería el ganador inesperado de los aranceles de Donald Trump, según WSJ

De acuerdo con la información, los aranceles de Donald Trump favorecieron a México, pues las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos aumentaron tras el aumento a las tarifas.

La tasa arancelaria que hoy México tiene es mucho más baja que la de la mayoría de los países; por ejemplo, el país tiene aranceles efectivos del 4.7%, mientras que China enfrenta una tarifa de 37.1%.

México ha logrado una reducción de cerca del 25% a los aranceles que impuso el presidente Donald Trump, consolidándose como una pieza importante en las cadenas de suministro de Estados Unidos.

The Wall Street Journal destacó que parte de este resultado es la gestión que ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha sabido negociar con Donald Trump y su gobierno.