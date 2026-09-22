Un escuadrón antibombas arribó a las inmediciones de la sede de la ONU en Nueva York por un paquete sospechoso; la situación provocó que se evacuara a Donald Trump.

Durante la tarde el miércoles 22 de septiembre se reportó un paquete sospechoso en la zona 42 y la tercera avenida de Nueva York, muy cerca de la sede de la ONU y donde se realiza una asamblea general con la presencia de Donald Trump.

Donald Trump fue evacuado de forma segura de la sede de la ONU y siguen realizando operaciones de vigilancia en la zona, así como la evacución del edificio Chrysler.

Paquete sospechoso provoca movilización cerca de la ONU en Nueva York

Tras la evacuación de Donald Trump, autoridades de Estados Unidos acordonaron los sectores 42 y 44, por lo que pidieron a los ciudadanos evitar la zona tras localizar el paquete sospechoso.

Los primero reportes detallas que se localizó un paquete sospechoso muy cerca de la sede de la ONU, por lo que se realizó una movilización de emergencia que involucró el escuadrón especializado en desactivar bombas.

El suceso ocurre en medio de la asamble general que reunió a líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los primeros reportes del Departamento de Policía de Nueva York detallan que se encontró un paquete sospechoso en la calle 43, entre la tercera avenida y Lexington.

Escuadrón antobombas arriba cerca de la sede de la ONU en Nueva York tras encntrar paquete sospechoso (Especial )

Descartan explosivo cerca de la sede de la ONU tras fuerte movilización

Tras una larga inspección del paquete y la zona, la policia de Nueva York descartó que se tratara de un artefacto explosivo o sospechoso.

Mientras tanto, La calle 43 entre la tercera avenida y Lexington continúa cerrada, ya que sigue acordonada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Hasta el momento, Donald Trump no se ha pronunciado por el suceso tras ser evacuado.