Las instalaciones de Caracol Televisión, famosa cadena televisiva de Colombia, fueron evacuadas la noche de este sábado 7 de noviembre por supuestas amenazas de grupos armados.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Caracol Televisión

De acuerdo con Caracol Televisión, fueron las propias autoridades colombianas quienes alertaron al canal sobre la presunta intención de grupos ilegales de cometer un atentado contra el medio de comunicación.

La situación derivó en la evacuación del edificio para salvaguardar las vidas de sus trabajadores y colaboradores. Al momento, se ha descartado que en el lugar se encontraran explosivos.

Evacúan Caracol Televisión (Especial)

¿Qué se sabe de las amenazas a Caracol Televisión?

A través de un comunicado, la televisora Caracol Televisión informó que recibió información oficial sobre posibles riesgos contra sus instalaciones, por lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

La evacuación de todas las personas que se encontraban en el edificio se produjo mientras las autoridades realizaban verificaciones en la sede del canal, ubicada en Bogotá.

La Policía Metropolitana señaló que, hasta el momento de su pronunciamiento, no existían evidencias de explosivos dentro o en las inmediaciones del edificio.

Las autoridades continúan investigando la procedencia de la amenaza, mientras el Estado y representantes del sector público han condenado cualquier acto de intimidación contra medios de comunicación y periodistas.

De la Espriella envía mensaje antiterrorismo tras amenazas a Caracol Televisión

Tras la alerta en Caracol Televisión, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella afirmó que los “narcoterroristas” están desesperados porque, según dijo, están siendo golpeados con toda la capacidad del Estado.

Asimismo, sostuvo que la violencia es una reacción de las estructuras criminales ante las acciones emprendidas para combatirlas, por lo que no dará un paso atrás hasta desmantelarlas.

¡No vamos a retroceder ni un centímetro!”, expresó De la Espriella, quien reiteró que la lucha contra las organizaciones criminales debe mantenerse sin concesiones y envió un mensaje de respaldo frente a las amenazas reportadas. Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Evacúan Caracol Televisión (Especial)

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y preocupante la información sobre amenazas contra Caracol Televisión, a quienes expresó su solidaridad por lo ocurrido.