Al Qaeda pone precio a la cabeza del príncipe Enrique de Sussex, conocido como Harry, por los 25 asesinatos que cometión en Afganistán, durante su época como soldado en Inglaterra.

Luego de la publicación de las memoras del príncipe Harry, ‘Spare’ , Al Qaeda amenazó al hijo del Rey Carlos III de muerte, y solicitó a la Corona británica disminuir su seguridad.

Dicha petición se da luego de que Enrique de Sussex exhibió en su libro de memorias haber asesinado a 25 personas en Afganisán, y además señaló que no los vio como humanos, sino como “piezas de ajedrez”.

Dicha confesión causó la molestia de Al Qaeda, quien en su revista publicó su amenaza y petición, para poner fin a la vida del hijo disidente de la Corona británica.

Al Qaeda pidió a través de su revista One Unmah, que sus terroristas asesinen al príncipe Harry, a quien llaman Al Zanim, por haber matado a 25 musulmanes afganos.

El grupo terrorista solicitó a la Corona británica que reduzca los gastos de seguridad para poder asesinar a Harry, su hijo disidente, y que las manos islamicas sean quienes tomen justa retibución por lo que cometió.

Ya que, a su consideración, el príncipe no tiene ningún respeto por sus vidas , y mostró su discriminación y amor a la criminalidad que posee, al referirse a los afganos que asesinó como “piezas de ajedrez”.

Esto luego de que el príncipe expuso en sus memorias que durante la época que sirvió como soldado, asesinó a 25 personas en Afganistan, y que aunque no se siente orgulloso tampoco se avergüenza, pues en ese momento las vio como piezas de ajedrez, una cuestión de asesinar a los malos antes de que hagan daño “a los buenos”.

“No fue una estadística que me enorgulleciera, pero tampoco me avergüenzo. Cuando me encontré inmerso en el calor y la confusión del combate, no pensé en esas 25 personas. Eran piezas de ajedrez retiradas del tablero; la gente mala eliminada antes de que pudieran matar a la gente buena”.

Príncipe Harry