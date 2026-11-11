Al menos 300 escuelas de Italia han sido evacuadas este miércoles 11 de noviembre, tras recibir amenazas de bomba a través de correos electrónicos, según informó el ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara.

Ante las amenazas de bomba, las escuelas alertaron a la seguridad italiana que aplicó de manera inmediata protocolos de emergencia para salvaguardar a alumnos, docentes y personal laboral de los centros escolares.

Mientras que fuerzas de seguridad especializadas, así como unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes de estas 300 escuelas, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto explosivos.

Italia investiga falsa amenaza de bomba en 300 escuelas

Tras la alarma en al menos 300 escuelas por amenaza de bomba, las autoridades de Italia ya investigan el caso para esclarecer el origen de los mensajes.

Entre los primeros detalles, medios locales italianos reportaron que por ahora la autoridad calificó los mensajes de amenaza de bomba como parte de una estrategia “dirigida a generar alarma y preocupación”.

Ante la ola en Europa de las denominadas amenazas de guerra híbrida, que recientemente han afectado a supermercados, bancos de sangre, aeropuertos y cadenas de televisión de distintos países europeos.

En más detalles, fuentes en anonimato, apuntan que el correo electrónico de la amenaza de bomba estaba firmado por una identidad falsa bajo el nombre de “Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán”.