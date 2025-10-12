Este sábado 11 de octubre de 2025 se reportó un accidente aéreo en California, Estados Unidos, donde un helicóptero se desplomó y dejó un saldo de 5 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el hecho ocurrió en Huntington Beach poco después de las 14:00 horas, cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street.

Un video que circula en redes sociales evidencia en momento en el que el helicóptero comenzó a girar sin control antes de impactar contra el suelo, mientras que decenas de personas miraban la escena.

Accidente aéreo en California: helicóptero se desploma con 5 heridos (Especial)

Desplome de helicóptero deja 5 heridos en California

Según reportes policiales, dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas sanas y salvas tras el accidente aéreo en California.

Otras tres personas, que se encontraban en tierra, resultaron con heridas a causa del desplome.

Hasta la publicación de esta nota, se desconoce el motivo por el que el helicóptero se desplomó en Huntington Beach, California.

De igual manera, tampoco se conoce la gravedad de sus lesiones ni se han dado a conocer las identidades de los afectados.

Las autoridades locales mantienen acordonada el área mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.