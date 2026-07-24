El Departamento de Policía de Arlington en Texas y el FBI dieron a conocer en conferencia de prensa haber resuelto el asesinato de la mexicana, Irasema Chávez, 14 años después; todo gracias a una pequeña mancha de sangre que habría puesto al descubierto al culpable.

Luego que las autoridades estadounidense, confirmaron la detención de otra mexicana, Mayra Velásquez señalada como la asesina de Irasema Chávez, tras 100 puñaladas en un crimen que ocurrió el 20 de enero de 2012.

Tras comprobar al fin que esta mancha de sangre, la única prueba que quedo del asesinato de Irasema Chávez, pertenecía a Mayra Velásquez, quien era la mejor amiga de la víctima.

14 años después, una mancha de sangre resolvió el asesinato de Irasema Chávez (Especial )

Así es como 14 años después se resolvió el asesinato de Irasema Chávez con mancha de sangre

Tuvieron que pasar 14 años, para que el asesinato de Irasema Chávez no quedara impune y se lograra identificar y capturar a la culpable, Mayra Velásquez.

Esto mediante la técnica de genealogía genética forense, proceso que utiliza ADN no identificado de la escena del crimen, con investigación genealógica y registros históricos de la sangre.

Luego de que en noviembre de 2024, el caso de Irasema Chávez se reabrió y con la única muestra de ADN recuperada en la escena del crimen que quedó en resguardo todos esos años tras no ser identificada, la empresa Parabon NanoLabs, elaboró un perfil genético y una predicción física del posible responsable.

Por lo que ante las nuevas evidencias, en mayo de 2026 los detectives obtuvieron una muestra del ADN de Mayra Velásquez a partir de basura que había desechado, un tenedor y un vaso usados en un restaurante.

Y tras el análisis forense se pudo determinar que esa mancha única de sangre en el asesinato de Irasema Chávez pertenecía a su amiga Mayra Velásquez.

Lo que llevó a la captura de Mayra Velásquez a quién se le imputa un cargo de asesinato, por lo que ya fue puesta a disposición de las autoridades del condado de Tarrant.

Hasta ahora, las autoridades no proporcionaron más información oficial, por lo que se desconoce cuáles serán los siguientes pasos para hacerle justicia a Irasema Chávez.