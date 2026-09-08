Luego de mucha espera, Nintendo anunció la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la cual es muy cercana a GTA 6, como se imaginaba.

Lo cual demuestra que Nintendo le tiene mucha fe a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y no creen que se vea afectado por el próximo lanzamiento de Rockstar.

Fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

De acuerdo con el nuevo tráiler lanzado por Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time se estrenará en Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026.

Recorre el territorio de Hyrule y conviértete en el Héroe del Tiempo cuando el juego The Legend of #Zelda: Ocarina of Time sea lanzado el 5 de noviembre para Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/YaSR9bwW6x — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 8, 2026

Originalmente Nintendo solo había anunciado que The Legend of Zelda: Ocarina of Time estaría disponible a finales de 2026, sin dar una fecha de estreno asegurada.

Se pensó que esto se debía al estreno de GTA 6 el 19 de noviembre, lo cual ha provocado que una gran cantidad de juegos se adelantaran o retrasaran.

Esto por miedo a que el juego de Rockstar los opaque en ventas, ya que se espera que el nuevo Grand Theft Auto sea el juego más vendido de la historia en su lanzamiento.

Aún así, parece que en Nintendo están confiados de que Link y la Princesa Zelda tengan un buen desempeño previo a la llegada del juego de PS5 y Xbox.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time saldrá dos semanas antes que GTA 6

Desde este momento los fans de los videojuegos ya se están preparando para el enfrentamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GTA 6.

Pues The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GTA 6 solo tienen una separación de dos semanas en su fecha de lanzamiento, por lo que serán comparados en ventas, crítica y recibimiento.

Si bien GTA 6 ya tiene una gran base potencial de usuarios instalada, gracias a los más de 100 millones de consolas entre PS5 y Xbox Series; Zelda podría aumentar la venta de Nintendo Switch 2.

Mientras que los analistas señalan que será interesante ver cómo se mueve el mercado con estos dos estrenos, que son muy esperados; pero al mismo tiempo tiene filosofías diametralmente opuestas.