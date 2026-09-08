Con el anuncio de la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para el 5 de noviembre, Nintendo dio varios detalles, incluyendo su precio en versión física y digital.

A continuación te daremos todos los detalles del precio de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en México; así como de los extras que llegarán al país.

Precio de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en México

Nintendo ya listó el precio de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en su versión digital en 1229 pesos, que es lo normal en este tipo de estrenos.

Precio The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Especial)

De momento no hay detalles del precio de la versión física de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en México, aunque se espera que ronde los 1200 a 1500 pesos.

Este es el precio en el que se venden los juegos de Nintendo Switch 2 en México, así que no se espera que la nueva entrega de la saga esté más cara.

Algo a señalar es que la versión física será vendida con una caratula especial con diseño metálico texturizado, la cual estará disponible el día de lanzamiento y hasta agotar existencias.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

The Legend of Zelda tendrá un Nintendo Switch 2 y control especial

Además de lo anterior, se anunció que The Legend of Zelda contará con un Nintendo Switch 2 edición especial, así como un Pro Controller, con motivo de su 40 aniversario.

Tanto el Pro Controller como el Pro Controller como el Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda estarán disponibles el 29 de octubre de 2026 en México.

El precio no ha sido anunciado, pero se espera que el Pro Controller tenga un precio alrededor de los 2 mil pesos, como otras ediciones especiales.

Mientras que el Nintendo Switch 2 tendría un precio estimado de 15 mil a 16 mil pesos, tomando en cuenta que el costo promedio de la consola en México es de 13 mil pesos.

Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda (Nintendo)