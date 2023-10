Worlds 2023, el Campeonato Mundial 2023 de League of Legends, está a la vuelta de la esquina. De nueva cuenta los mejores equipos del mundo se enfrentarán durante un mes por definir al mejor.

Más aún que Worlds 2023 no tendrá a su actual campeón en competencia, pues el sorprendente DRX no calificó al Campeonato Mundial de League of Legends.

No obstante, los fans de América Latina tendrán toda la emoción desde el primer momento, pues la partida inaugural será entre R7, campeón de la LLA, y PSG Talon del Sudeste Asiático.

Si eres fan de los esports o apenas estás entrando en este mundo, a continuación te daremos todos los detalles de Worlds 2023.

Worlds 2023 (Riot Games)

¿Qué es Worlds 2023?

Worlds 2023, el Campeonato Mundial de League of Legends, es una de las competencias de esports más importantes en el mundo.

Los mejores equipos de nueve regiones compiten en Worlds 2023 por el título de campeón mundial.

Se realiza anualmente al final de la temporada regular en una región diferente y con equipos de las ligas profesionales. Este año, Corea del Sur será sede del torneo.

¿Cuándo será Worlds 2023?

Worlds 2023 comienza con la fase de Play-Ins el 10 de octubre y concluirá con la final el 19 de noviembre .

El campeonato se extiende a lo largo de un mes, empezando por la Fase de Play-Ins, que sería algo así como un repechaje, donde varios equipos compiten para clasificarse a la Fase de Grupos.

Si bien históricamente se ve a los equipos de Play-Ins como los más débiles, en 2022 el campeón, DRX, fue el primero combinado en ganar Worlds llegando desde el repechaje, venciendo a los favoritos de T1.

Worlds 2023 (Riot Games)

Worlds 2023 (Riot Games)

Worlds 2023 (Riot Games)

Worlds 2023 (Riot Games)

¿Qué equipos compiten en Worlds 2023?

El número de equipos que compiten en Worlds 2023 se basa en los resultados regionales e internacionales de cada región.

Las regiones consolidadas envían algunos o todos sus equipos directamente a la fase de Sistema Suizo, mientras que otras regiones reciben menos lugares o comienzan en la fase de Play-Ins.

Este año, los 22 equipos que compiten en Worlds 2023 son:

CHINA (LPL):

JDG Intel Esports Club (JDG)

Bilibili Gaming Pingan Bank (BLG)

LNG Esports (LNG)

Weibo Gaming Faw Audi (WBG)

COREA DEL SUR (LCK):

Gen.G (GEN)

T1 (T1)

KT Rolster (KT)

Dplus KIA (DK)

EUROPA (LEC):

G2 Esports (G2)

MAD Lions (MAD)

Fnatic (FNC)

NORTEAMÉRICA (LCS):

NRG (NRG)

Cloud9 (C9)

Team Liquid Honda (TL)

SUDESTE ASIÁTICO (PCS):

PSG Talon (PSG)

CTBC Flying Oyster (CFO)

VIETNAM (VCS):

GAM Esports (GAM)

Team Whales (TW)

BRASIL (CBLOL):

LOUD (LLL)

JAPÓN (LJL):

DetonatioN FocusMe (DFM)

LATINOAMÉRICA (LLA):

Movistar R7 (R7)

GANADOR DEL WORLDS QUALIFYING SERIES

Se decidirá el 9 de octubre entre Golden Guardians (GG) de la LCS y Team BDS (BDS) del LEC.

Worlds 2023 (Riot Games)

¿Cuál es el formato de Worlds 2023?

El nuevo formato de Worlds 2023 contará con 22 equipos en tres fases de competición: la fase de Play-Ins, la fase de Sistema Suizo y la fase eliminatoria (cuartos de final, semifinales y final).

A continuación, se presenta un desglose detallado de cada fase de Worlds 2023:

Fase de Play-Ins: 10 al 15 de octubre

Los Play-Ins arrancarán el torneo con el primer y segundo lugar de la VCS y la PCS; el primer lugar de la LLA, la CBLOL y la LJL y el ganador del Worlds Qualifying Series entre los cuartos lugares de la LCS y el LEC.

Estos 8 equipos se dividirán en dos llaves de eliminación doble al mejor de tres. El mejor equipo de cada llave se enfrentará al segundo lugar de la otra llave en una serie final al mejor de cinco. Los ganadores de estas partidas pasarán a la fase de Sistema Suizo.

R7 de la LLA abrirá Worlds 2023 enfrentándose a PSG Talon de PCS, el 10 de octubre a la 1:00 AM (CDMX.

Worlds 2023 (Riot Games)

Fase de Sistema Suizo: 19 al 23 de octubre; 26 al 29 de octubre

Los dos equipos clasificados de la fase de Play-Ins se unirán a los tres mejores del LEC y la LCS, así como a los cuatro mejores de la LCK y la LPL.

Estos 16 equipos se dividirán en cuatro grupos para el sorteo: primeros clasificados, segundos clasificados, terceros clasificados, cuartos clasificados, más los clasificados de la fase de Play-Ins.

Se sortearán en una serie inicial de 8 partidas al mejor de uno según su clasificación: los equipos del Grupo 1 jugarán contra los equipos del Grupo 4; los equipos del Grupo 2 jugarán contra los equipos del Grupo 3.

Además, ningún equipo jugará contra ningún otro equipo de su propia región en la primera ronda. Tras la primera ronda de partidas, habrá un nuevo sorteo en la segunda ronda para emparejar a los equipos con el mismo récord.

Esta vez no habrá restricciones en el sorteo. El torneo repetirá este proceso a lo largo de tres rondas más, en las que los equipos con récords iguales se enfrentarán hasta que consigan tres victorias para avanzar o tres derrotas para quedar eliminados.

En total, ocho equipos pasarán a las eliminatorias. Aunque las primeras rondas serán al mejor de uno, las partidas de avance o eliminación serán al mejor de tres.

Durante la fase de Sistema Suizo, se decidirá la selección de lados con un sorteo inicial: el grupo con más victorias determinará la selección de lados. En las partidas entre equipos con la misma cantidad de victorias, se decidirá la selección de lados lanzando una moneda.

Fase eliminatoria: 2 al 5 de noviembre (cuartos de final); 11 y 12 de noviembre (semifinales); 19 de noviembre (final)

Ocho equipos pasan a la fase eliminatoria de Worlds 2023, que comprende los cuartos de final, las semifinales y la final.

En esta fase, el torneo pasa a ser de eliminación simple y todas las partidas se disputan al mejor de cinco. Los emparejamientos en cuartos de final se deciden mediante un sorteo en el escenario después del último día de la fase de Sistema Suizo.

En este sorteo, los equipos que avanzaron con un récord de 3-0 jugarán contra otros equipos que avanzaron con un récord de 3-2. Los equipos restantes serán emparejados para enfrentarse entre ellos.

El equipo que resulte vencedor se convertirá en el campeón mundial de Worlds 2023.

¿Dónde puedo ver Worlds 2023?

Podrás ver todas las partidas de Worlds 2023 en lolesports.com o a través de las cotransmisiones oficiales.

En el caso de América Latina, habrá transmisiones en los canales oficiales de la LLA a partir del 10 de octubre; además de resúmenes y cobertura en vivo en las redes sociales de la región.

CANALES DE TRANSMISIÓN DE LA LLA:

https://www.youtube.com/@lla

https://www.twitch.tv/lla

REDES SOCIALES DE LA LLA: