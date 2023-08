El pasado 26 de agosto, League of Legends vivió una nueva final de la LLA, aunque esta fue bastante especial, pues además celebrara los primeros 10 años del competitivo profesional en América Latina.

Para conocer más acerca de la evolución de la escena de League of Legends en América Latina, hablamos un poco con Raúl Fernandez, Director de Esports Américas, Riot Games.

Lo primero que nos comentó es que los esports en la región han evolucionado bastante desde hace una década, cambiando por completo la visión de algunas personas respecto a este “deporte espectáculo”.

Ya que en el momento que League of Legends y Riot entran de lleno a América Latina, se tenía una concepción errada de lo que eran los esports, así como los videojuegos.

Sin embargo, poco a poco eso ha ido cambiando hasta el día de hoy, en que se puede hablar de una escena profesional consolidada.

No sólo en relación a los jugadores y equipos, sino a todo lo que rodea la liga en general.

Hace 10 años los videojuegos eran vistos ni siquiera como un entretenimiento serio; mucho menos se podía pensar en que estos fueran considerados como deportes o actividades profesionales. Nosotros pasamos de hacer las competencias en un estudio en las oficinas, a tener eventos como Gamergy donde se dan cita miles de fanáticos, además de albergar una de las etapas de Worlds 2022. La gente ya puede soñar con formar parte de todo esto, no sólo como jugador profesional, también como analista, periodista, caster, coach, e incluso como un encargado tras bambalinas, revisando sistemas e instalaciones. Raúl Fernandez, Director de Esports Américas, Riot Games.

Final LLA League of Legends (Riot Games)

No existe un rezago como tal en el competitivo de League of Legends

Mucho se ha hablado que la LLA y América Latina es la región más débil de League of Legends en el mundo, lo cual habla de un rezago general que no deja que se dé en siguiente paso en el competitivo.

Raúl Fernandez no opina lo mismo; si bien reconoce que la manera de jugar y entender League of Legends es diferente en otras regiones, actualmente ya no se puede hablar de un atraso tan fuerte.

En general toda la infraestructura ha mejorado sustancialmente, dándole a los jugadores mejores herramientas para desempeñar su juego.

Además de que se han profesionalizado varias áreas, con el fin de entregar una mejor experiencia tanto a los profesionales, como a los fans.

Esto sin olvidar que se han explorado diversos formatos para la LLA de League of Legends con el fin de hacer la liga más competitiva.

Aunque hay cosas que se pueden mejorar y aprender de otras regiones con una mayor especialización.

Decir que hay un rezago actualmente es una excusa. Se ha trabajado constantemente en el mejoramiento y profesionalización de la escena desde hace 10 años; se han creado alianzas con empresas y personalidades clave, se ha optimizado la infraestructura, y hay una mayor seriedad de equipos y jugadores en torno a la competencia. Aún hay mucho que trabajar, Corea del Sur lleva 15 años trabajando alrededor de League of Legends, mientras que Estados Unidos lo ha hecho desde hace 13 años. Sin embargo, estamos en un punto donde sólo queda seguir evolucionando. Raúl Fernandez, Director de Esports Américas, Riot Games.

Final LLA League of Legends (Riot Games)

Se necesita un mayor apoyo de instituciones públicas a los esports como League of Legends

Algo que Raúl Fernandez señala que sí debe de cambiar para la próxima década de los esports y League of Legends en América Latina, es el apoyo de instituciones públicas.

Menciona que League of Legends ha crecido bastante en otras regiones debido a que los gobiernos han aportado mucho a los proyectos de Riot Games.

Reconociendo a los esports como profesiones, deporte o ambas cosas, lo cual ha abierto una serie de oportunidades a toda la escena en general.

Lamentablemente los gobiernos de América Latina aún mantienen el estigma señalado hacía los videojuegos, lo cual detiene un poco el progreso del deporte electrónico.

Si bien ha habido intentos de hacer algo con los esports, al final no se ha logrado un gran avance en este aspecto.

Un cambio de mentalidad a futuro sería el último empuje que necesita League of Legends y los esports en general en nuestra región.

Algo que ha faltado en estos 10 años ha sido el apoyo de instituciones públicas; el involucramiento de estas ayudaría mucho a la escena profesional de League of Legends, pues esta falta de participación nos ha parado en algunos aspectos importantes. El reconocer a los videojuegos como una actividad profesional o un deporte de manera oficial, ayudaría bastante al avance de esta actividad, pues le daría la luz necesaria para que se dejara de ver como algo de nicho. Raúl Fernandez, Director de Esports Américas, Riot Games.