Aprovechando el interés renovado por Chespirito, se presentó la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México.
Lo mejor es que esta colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México será una de las más completas con diversos tipos de coleccionables.
¿Cuántas figuras son de la colección Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México?
Habrá diferentes figuras y coleccionables de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México, aquí te daremos detalles de cada uno de estos.
Primero, tenemos los 12 figurines de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México, que son los siguientes:
- El Señor Barriga
- Don Ramón
- El Chavo
- La Chilindrina
- La Bruja del 71
- Quico
- El Chavo con su torta de jamón
- La Popis
- Ñoño
- Paty
- Doña Florinda
- El Chavo en traje de baño
También tendremos los 9 llaveros versión chibi con estos personajes de El Chavo del 8 en Vualá Sorpresa:
- El Profesor Jirafales
- Quico
- Don Ramón
- Doña Florinda
- La Bruja del 71
- Paty
- La Chilindrina
- El Chavo
- La Popis
Y no podemos olvidar las 7 figuras especiales del capítulo de Acapulco:
- El Chavo
- El Profesor Jirafales
- Don Ramón
- El Señor Barriga
- Doña Florinda
- La Chilindrina
- Quico
Finalmente, habrá varios stickers y parches con la cara de los personajes de El Chavo del 8, así como sus frases más conocidas.
Precio de la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México
La colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México tendrá un precio de 24 pesos por cada figurita, llavero o sticker.
Aquí hay que mencionar que este es el precio de cada paquete del pan de dulce, que es donde viene la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México.
Como con otras promociones, los coleccionables salen al azar; necesitarás mucha suerte (o dinero) si quieres tener a tu personaje favorito.
No hay detalles de cuándo estará disponible la colección, pero se espera que llegue a tiendas de todo el país durante el transcurso de septiembre de 2025.