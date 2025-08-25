Aprovechando el interés renovado por Chespirito, se presentó la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México.

Lo mejor es que esta colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México será una de las más completas con diversos tipos de coleccionables.

¿Cuántas figuras son de la colección Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México?

Habrá diferentes figuras y coleccionables de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México, aquí te daremos detalles de cada uno de estos.

Primero, tenemos los 12 figurines de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México, que son los siguientes:

El Señor Barriga Don Ramón El Chavo La Chilindrina La Bruja del 71 Quico El Chavo con su torta de jamón La Popis Ñoño Paty Doña Florinda El Chavo en traje de baño

También tendremos los 9 llaveros versión chibi con estos personajes de El Chavo del 8 en Vualá Sorpresa:

El Profesor Jirafales Quico Don Ramón Doña Florinda La Bruja del 71 Paty La Chilindrina El Chavo La Popis

Y no podemos olvidar las 7 figuras especiales del capítulo de Acapulco:

El Chavo El Profesor Jirafales Don Ramón El Señor Barriga Doña Florinda La Chilindrina Quico

Finalmente, habrá varios stickers y parches con la cara de los personajes de El Chavo del 8, así como sus frases más conocidas.

Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México (Vasos de Cine y Coleccionables)

Precio de la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México

La colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México tendrá un precio de 24 pesos por cada figurita, llavero o sticker.

Aquí hay que mencionar que este es el precio de cada paquete del pan de dulce, que es donde viene la colección de Vualá Sorpresa de El Chavo del 8 en México.

Como con otras promociones, los coleccionables salen al azar; necesitarás mucha suerte (o dinero) si quieres tener a tu personaje favorito.

No hay detalles de cuándo estará disponible la colección, pero se espera que llegue a tiendas de todo el país durante el transcurso de septiembre de 2025.