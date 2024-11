¿Five Nights at Freddy’s en Vualá? Esta será la colección que sustituirá a la de Bob Esponja después de una éxitosa colaboración.

A través de redes sociales, Vualá reveló que la colección de Bob Esponja tenía sus días contados, y este 12 de noviembre ha confirmado cuál será la nueva.

Puess tal y como lo reveló en su más reciente publicación, la nueva colección de Vualá será nada más y nada menos que la de Five Nights at Freddy’s.

Five Nights at Freddy’s será la nueva colección de Vualá

Tal y como se ha dicho, la colección de Bob Esponja en Vualá esta por terminar y llegará en su lugar la de Five Nights at Freddy’s .

Five Nights at Freddy’s en Vualá ya es un hecho, pues acaba de revelar que esta será la colección que sustituirá a la de Bob Esponja.

No obstante, no reveló cuántas figuras de Five Nights at Freddy’s estarán en Vualá; solamente publicó que tendrá un total de 10 llaveros.

Pero Vualá recomendó seguir atentos a sus redes para saber las otras sorpresas que su nueva colección de Five Nights at Freddy’s traerá después de dejar ir a la de Bob Esponja.

Usuarios filtran lo que sería toda la colección de Five Nights at Freddy’s en Vualá

Este 12 de noviembre, las redes sociales oficiales de Vualá han confirmado su próxima colección: Five Nights at Freddy’s.

Sin embargo, no dieron muchos detalles de las figuras que vendrán en sus empaques; únicamente adelantaron que habrá un total de 10 llaveros.

Pero como era de esperarse, varios fans y usuarios ya habrían filtrado cuáles serán todas las figuras de la nueva colección de Five Nights at Freddy’s en Vualá después de la de Bob Esponja:

35 piezas de rompecabezas

15 ventosas con ventosa

8 juguetes glow in the dark

8 clips

10 llaveros

¡Five Night’s At Freddy en Vualá Sorpresa!



Y es que se termina de confirmar la próxima colección de Vualá x FNAF con estas imágenes, parte de la presentación que les dan a los distribuidores. pic.twitter.com/nzUx2NVpzC — AFinnke 🌐 (@ItsMeAFinnke) November 9, 2024

Vualá dio pistas de que venía la colección de Five Nights at Freddy’s

Las cuentas oficiales de Vualá han confirmado que su nueva colección después de la de Bob Esponja es la de Five Nights at Freddy’s.

Y es que con algunos videos e imágenes promocionales Vualá dio señales de que su colección sería la de Five Nights at Freddy’s.

Por ejemplo, hay algunas en en donde se van las señales o se ven videos viejos estilo VHS, algunos usuarios y fans teorizan que Vualá estaría confirmado la colección de Five Nights at Freddy’s.

Incluso también en algunas de las respuestas a los fans y usuarios en las redes sociales, Vualá estuvo dando pistas de su nueva colección de Five Nights at Freddy’s en Vualá.