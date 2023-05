The Legend of Zelda Tears of the Kingdom provocó enormes filas por su preventa en México. Usuarios captaron esta situación en video.

Luego de mucho tiempo de espera, por fin se ha estrenado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, secuela de “Breath of the Wild”.

En redes sociales se han difundido varios videos mostrando las grandes filas que se hicieron de jugadores que estaban ansiosos por adquirir una copia de este nuevo titulo de la franquicia.

Filas para comprar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (@judyguevara3 / TikTok )

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom entusiasma con su preventa y los fans hacen extensas filas

La usuaria Judy Guevara compartió en su cuenta de TikTok, @judyguevara3, la enorme fila que dejó le preventa en México de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

El clip que filmó esta cibernauta mostró la fila que se hizo en Galerías Monterrey, donde cientos de personas se congregaron para comprar el nuevo Zelda.

Desde su auto, esta joven captó toda la espera que generó The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donde en las afueras del famoso centro comercial había demasiada gente esperando.

Esta situación generó todo tipo de comentarios en redes sociales, muchos estuvieron en contra y otros defendieron el esperar tanto tiempo por un videojuego que se vende en formato digital .

Esto fue rebatido por los amantes de la franquicias, que destacaron que gracias a que hicieron filas pudieron conocer a más personas que comparten sus gustos.

Reacciones a las grandes filas para comprar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (@judyguevara3 / TikTok )

Preventa en México de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom generó filas en varios centros comerciales

El entusiasmo por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom no solo fue únicamente en Galerías Monterrey, sino en otros centros comerciales del todo el país.

Por ejemplo, en Plaza Universidad de la CDMX también se presentaron filas extensas con un tiempo de espera de 3 a 5 horas para comprar el nuevo juego de Zelda.

Otros tuvieron más suerte y no encontraron filas al momento de comprar su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

El usuario @jorgehv_ acudió a la plaza Forum Buenavista y no encontró ningún inconveniente para adquirir una copia de este videojuego que ha entusiasmado a más de uno.