The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la nueva entrega de la franquicia, la cual llegará en tan solo unas horas, y aunque aún no se estrena, Metacritic ya dio su calificación.

Y es que aunque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aún no haya salido de manera oficial, ya cuenta con varias reseñas y críticas p or parte de expertos.

Tal y como ya lo hizo Metacritic, la página de críticas y reseñas ya tiene un veredicto para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y ha subido su calificación.

De acuerdo al sitio de Metacritic, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuenta con un 96 / 100 como calificación final.

Siendo esta una de las mejores calificaciones que Metacritics le ha dado a uno de los videojuegos de la saga de The Legend of Zelda:

The Legend of Zelda: Ocarina Time - 99

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

The Legend of Zelda: TThe Wind Walker - 96

The Legend of Zelda: Twilight Princes - 96

The Legend of Zelda: Majora’s Mask - 95

The Legend of Zelda: A Link To The Past - 95

¿A qué hora se estrena The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en México?

Metacritic, una de las páginas más importantes de reseñas y calificaciones en cuanto a videojuegos, ya ha dado su calificación con respecto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Pues The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible en todo México y Latinoamérica en tan solo unas horas.

Según Gamespot , The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podrá jugarse a partir de este jueves 11 de mayo a las 9 de la noche, hora del pacífico aunque su salida oficial será el próximo 12 de mayo.

Es decir, que de acuerdo a la conversión en cuanto al horario, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible en México a partir de las 10 de la noche de este 11 de mayo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el nuevo juego exclusivo de Nintendo Switch, estará pesará alrededor de 16GB en formato digital.