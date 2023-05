The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom provoca que en Japón miles de trabajadores pidan sus vacaciones pagadas .

Esta octava entrega de la tan conocida saga The Legend of Zelda se lanzó al mercado tan sólo el pasado viernes 12 de mayo y los fanáticos japoneses no esperaron el momento para poder disfrutar de este tan esperado juego.

Incluso, este fenómeno ya ha adquirido su propio nombre, denominado dicho día en el país asiático como “Zeruda yasumi” en japonés o “ vacaciones Zelda ” en español, luego de la locura provocada.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Empresas japonesas a favor de otorgar vacaciones pagados con motivo del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Y es que ya son varias empresas de Japón que han informado que sus trabajadores han solicitado sus días de vacaciones pagadas con la única finalidad de tener tiempo y poder jugar Tears of the Kingdom.

A su vez, las compañías japonesas han señalado a medios locales que están de acuerdo en otorgar estas prestaciones de ley, toda vez que no quieren que los trabajadores inventen miles de excusas para no acudir a trabajar .

Hecho que sucedió el día del lanzamiento cuando los trabajadores hicieron cientos de llamadas para excusarse de trabajar acusando que “se sentían mal”.

Los fanáticos japoneses y de todas partes del mundo tuvieron una larga espera de 6 años para poder disfrutar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Hasta el momento esta octava entrega se encamina a convertirse en el juego más vendido de este 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

.Japón: De los países donde trabajadores no usan todos sus días de vacaciones pagadas

El efecto que ha generado el fenómeno denominado “Zeruda yasumi” o “ vacaciones Zelda ” resulta un poco contradictorio dentro de las costumbres arraigadas de sociedad japonesa.

Y es que Japón se encuentra en el listado de países donde sus trabajadores no usan todos sus días de vacaciones pagados como lo indica la ley, por lo que suelen perder gran parte de ellos.

Los días exactos a otorgar en un inicio varía mucho entre las empresas, pero generalmente los japoneses disponen entre 10 a 15 días de vacaciones pagadas desde los primeros 6 meses laborados, mismos que van aumentando con el paso de los meses y años acumulados.

El resto de vacaciones son los días feriados obligatorios que se conceden en territorio nipón como la llamada “Semana Dorada”, periodo que comprende entre abril y mayo en donde todos los ciudadanos tienen 10 días de descanso.

Incluso, recientemente el gobierno impuso una ley que obliga a los trabajadores japoneses a utilizar más de la mitad de sus días de vacaciones, esto con la finalidad de disminuir el fenómeno “ karoshi ” , es decir, la muerte por sobrecarga de trabajo.